Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
Новости шоу бизнеса: Сексологи выяснили, какие фрукты повышает потенцию. Они даже способны продлить половой акт.
Специалисты утверждают, что положительно на мужском здоровье сказывается авокадо. В нем содержится много белка, витаминов А и калия. Ученые уверяют, что по степени влияния на потенцию этот фрукт находится на уровне мяса.
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Также благотворное воздействие оказывают бананы — в них тоже содержится множества калия и витаминов, способных улучшить потенцию и продолжительность полового акта. Эффект от их применения усилится, если сделать из них салат с грецкими орехами и добавить в это блюдо масло и карри.
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Третий фрукт, способный положительно повлиять на потенцию, это финики. Они очищают кровь и увеличивают выработку спермы. Кроме того, сахар, полученный из этого фрукта способен продлить половой акт. Наиболее эффективными финики становятся в сочетании с миндалем.
Напомним, ранее сексологи рассказали, какие продукты не стоит употреблять перед сексом, если вы не хотите потерпеть фиаско. В список нежелательных ожидаемо попал алкоголь, который приводит к снижению настроения, дисфории, а в некоторых случаях — и вовсе снижают потенцию.
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Кроме очевидного алкоголя, ученые предостерегают людей от употребления капусты, фаст-фуда, сладостей и жвачки. Все эти продукты вызывают сильное газообразование. От него любовники рискуют опозориться в самый интимный момент вечера.
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Помимо этого, в списке находится мята и красное мясо. В растении содержится ментол, который снижает уровень тестостерона, предупреждают специалисты. После мятного чая ваше желание может сойти на нет. Что касается мяса, то это белковый продукт, который очень медленно и тяжело перерабатывается. После стейка у вас может возникнуть усталость и апатия.