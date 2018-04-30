Ученые нашли способ борьбы со злокачественными опухолями

Ученые выяснили, что вещество, скапливающееся в опухолевых тканях (аденозин), подавляет действие Т-лимфоцитов, или Т-киллеров, которые уничтожают поврежденные клетки. Аденозин снижает выработку мембранного белка — калиевого канала КСа3.1, из-за чего Т-киллеры не могут проникнуть в новообразование и выполнять свои функции.

При этом аденозин считается учеными супрессором — защитником иммунной системы, однако исследователи показали, что вещество опосредованно подавляет важные для борьбы с болезнью лимфоциты через мембранный белок.

Авторы работы предполагают, что препарат, способный восстановить проходимость калиевого канала КСа3.1, наряду с иммуномодуляторами может повысить эффективность лечения невосприимчивых к действию лимфоцитов опухолей.