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Ученые нашли способ борьбы со злокачественными опухолями

Злокачественные опухоли
06:22 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Исследователи из Университета Цинциннати (США) нашли способ помочь иммунной системе бороться со злокачественными солидными опухолями.

Ученые выяснили, что вещество, скапливающееся в опухолевых тканях (аденозин), подавляет действие Т-лимфоцитов, или Т-киллеров, которые уничтожают поврежденные клетки. Аденозин снижает выработку мембранного белка — калиевого канала КСа3.1, из-за чего Т-киллеры не могут проникнуть в новообразование и выполнять свои функции.

При этом аденозин считается учеными супрессором — защитником иммунной системы, однако исследователи показали, что вещество опосредованно подавляет важные для борьбы с болезнью лимфоциты через мембранный белок.

Авторы работы предполагают, что препарат, способный восстановить проходимость калиевого канала КСа3.1, наряду с иммуномодуляторами может повысить эффективность лечения невосприимчивых к действию лимфоцитов опухолей.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Злокачественные опухоли, Новости здоровья, Рак.
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