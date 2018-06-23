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Красное мясо повышает риск развития эндометриоза у женщин

Красное мясо
03:37 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Новые исследования продемонстрировали, что две и более порции красного мяса в неделю повышают риск развития эндометриоза у женщин на 56%.

Негативный эффект от употребления в пищу необработанного красного мяса, например, стейков или отбивных, выражен сильнее даже чем при поедании сосисок или колбас.

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Предыдущие изыскания уже показывали, что красное мясо увеличивает уровень эстрогена у женщин, что может служить причиной повышенного риска возникновения эндометриоза. Эндометриоз — это распространенное гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределы этого слоя. Последствиями недуга могут стать: боли, увеличение объема органа и даже бесплодие (развивается в 45-50% случаев).

При этом, только в США и Великобритании эндометриоз диагностируют у каждой 10-й женщины репродуктивного возраста.

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Специалисты исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона в Вашингтоне проанализировали данные 81 908 женщин в возрасте до менопаузы. Изысканием был охвачен период с 1991 по 2013 год.

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Каждые четыре года женщины заполняли диетическую анкету. Ученые также контролировали любые хирургически подтвержденные случаи эндометриоза среди испытуемых.

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Как показали результаты работы, потребление красного мяса, чаще всего (в 56% случаев) приводило к эндометриозу, при этом другие белковые продукты, такие как птица, рыба, морепродукты не влияли на риск заболевания.

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Новости шоу бизнеса, Женщины, Здоровье, Красное мясо, Новости здоровья, Эндометриоз.
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