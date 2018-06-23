Красное мясо повышает риск развития эндометриоза у женщин

Негативный эффект от употребления в пищу необработанного красного мяса, например, стейков или отбивных, выражен сильнее даже чем при поедании сосисок или колбас.

Предыдущие изыскания уже показывали, что красное мясо увеличивает уровень эстрогена у женщин, что может служить причиной повышенного риска возникновения эндометриоза. Эндометриоз — это распространенное гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределы этого слоя. Последствиями недуга могут стать: боли, увеличение объема органа и даже бесплодие (развивается в 45-50% случаев).

При этом, только в США и Великобритании эндометриоз диагностируют у каждой 10-й женщины репродуктивного возраста.

Специалисты исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона в Вашингтоне проанализировали данные 81 908 женщин в возрасте до менопаузы. Изысканием был охвачен период с 1991 по 2013 год.

Каждые четыре года женщины заполняли диетическую анкету. Ученые также контролировали любые хирургически подтвержденные случаи эндометриоза среди испытуемых.

Как показали результаты работы, потребление красного мяса, чаще всего (в 56% случаев) приводило к эндометриозу, при этом другие белковые продукты, такие как птица, рыба, морепродукты не влияли на риск заболевания.