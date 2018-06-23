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Как правильно действовать при укусе клеща

Что делать, если укусил клещ
21:55 Сегодня Телеграф
factinteres.ru
Фото: из открытых источников

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В весенний сезон многие люди отдыхают на природе, в лесопосадках и на набережных. Самое неприятное, что может случиться во время таких выездов – укус клеща! Встретиться с неприятным насекомым можно не только на природе, но и в черте города – если прогуливаться вдоль газонов и в парках.

Типичной ошибкой многих является попытка просто вырвать присосавшегося клеща из кожи. Делать это категорически нельзя! Клещ может оставить внутри тела жальце с порцией вируса, что спровоцирует заражение. Иногда клеща пытаются удалить с помощью масла и других жидкостей. На самом деле такое действие приведет к тому, что насекомое может буквально "стошнить" ядом под кожей из-за нехватки воздуха, что только поспособствует инфицированию.

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Что же делать, если на теле обнаружен присосавшийся клещ?

Нельзя ждать! Если нет возможности в течение 10 минут оказаться в больнице, действовать надо самостоятельно. Можно воспользоваться специальной петлей-захватом, а можно смастерить подобное приспособление из нитки. После извлечения нужно внимательно осмотреть насекомое – лапок должно быть нечетное количество. Если это не так, скорее всего, хоботок остался в коже. Его нужно удалять иголкой, как небольшую занозу.

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Необходимо сохранить насекомое для анализа. Нельзя давить, сжигать или выбрасывать клеща. Следует поместить его в плотно закрывающуюся емкость и немедленно отвезти в лабораторию. Необходимо это сделать в течение 3 суток, но чем быстрее, тем лучше. Нужно обязательно установить, является ли клещ носителем вируса.

Даже если в лаборатории результаты были отрицательными, а у пострадавшего через некоторое время поднялась температура, место укуса воспалилось или покраснело – следует срочно обращаться к врачу. На приеме обязательно нужно рассказать о недавнем укусе насекомого.

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Разумеется, предупредительные меры в таком случае необходимы. По возвращению домой и несколько раз на природе следует осматривать себя на предмет обнаружения клещей. Обследовать нужно не только кожные покровы и волосы, но и одежду, палатки, детские коляски и любые предметы, с которыми, так или иначе, контактируют люди.

Перед началом сезона клещей стоит обязательно проставить курс прививок. От укуса они, конечно, не спасут, но смогут предупредить энцефалит. Вакцин от боррелиоза и лаймы не существует. Полезным будет дополнительно оформить страховку на случай атаки насекомого.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Как вытащить клеща, Клещ, Укус клеща.
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