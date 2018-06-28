Диетологи рассказали, какие продукты помогут вам ускорить метаболизм и улучшить свое здоровье.

Диетологи рассказали, какие продукты помогут вам ускорить метаболизм и улучшить свое здоровье.Метаболизм — скорость, с которой в организме протекают важные химические процессы. Чем она выше, тем лучше человек себя чувствует и тем слаженнее работают органы его тела. Так, при быстром обмене веществ хорошо работает пищеварительная система, в частности желудок и кишечник. В результате человек чувствует себя энергичным, не набирает лишний вес, не страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом. Если метаболизм медленный, то нередко человек чувствует себя усталым и наблюдает нарушения со стороны ЖКТ, а также проблемы с кожей и нервной системой.