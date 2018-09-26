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Ученые подсчитали, сколько человеку необходимо употреблять свежих фруктов и овощей

Фрукты
02:06 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Свежие продукты приносят организму только пользу, поэтому их употребление обязательно.

Пять порций овощей и фруктов надо съедать в день, чтобы насытить организм всем необходимым. Это – программа-минимум, пишет Сколько овощей и фруктов надо съедать в день.

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Одной порцией для каждого считается объем фруктов и овощей, который помещается в его горсти.

В среднем это: один большой помидор, несколько ягод клубники, 2-3 соцветия брокколи, пиала овощного салата, средняя морковь, стакан 100-процентного сока с мякотью, 3 столовые ложки с верхом зерен кукурузы или горошка.

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Пять порций овощей и фруктов для взрослого человека – это примерно около 400 граммов.

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В свою очередь, специалисты Университетского колледжа Лондона призывают изменить официальные рекомендации ВОЗ в отношении правильного питания. По их мнению, в день нужно съедать 10 порций фруктов и овощей.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новости здоровья, Полезные овощи, Полезные фрукты.
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