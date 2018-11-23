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Названы продукты полезные для онкобольных людей

Названы продукты полезные для онкобольных людей
12:06 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Определенные продукты могут помочь организму справиться с болезнью, ведь укрепляют иммунитет, борются с воспалениями и выводят токсины.

Об этом полезном свойстве чеснока вы даже не догадывались. Стоит сразу сказать - ни одна пища не способна вылечить рак. Для этого нужна комплексная терапия.

Исследования показали, что положительный эффект в борьбе с раком оказывают антиоксиданты. Это вещества, которые содержатся во многих продуктах растительного происхождения и способны бороться с токсинами, бактериями, снижать воспалительные процессы. Особенно много антиоксидантов содержится в чесноке, куркума, зеленом чае, томатах, овощах семейства крестоцветных, какао-бобах, винограде, чернике.

Особенно стоит обратить внимание на томаты, чеснок и куркуму - ученые пришли к выводу, что антиоксиданты в этих продуктах обладают особенно сильными противораковыми свойствами. В томатах содержится антиоксидант ликопин, эффективность которого была доказана клинически. А самое интересное заключается в том, что он не разрушается при термической обработке.

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Очень важно, чтобы организм получал достаточное количество ненасыщенных жирных кислот. Они положительно сказываются на работе сердца, улучшают эластичность сосудов, выводят излишки холестерина, а также является важным строительным материалом для клеток, гормонов и ДНК.

Ненасыщенные жирные кислоты в большом количестве содержатся в оливковом масле, морской рыбе, орехах, семенах.

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Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Онкозаболевания, Зеленый чай, Онкология, Виноград, Чеснок, Черника, Томаты, Куркума, Полезные продукты.
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