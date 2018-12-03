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Эксперты подсказали, какие продукты провоцируют появление акне

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Эксперты подсказали, какие продукты провоцируют появление акне
17:52 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Всем нам известно, что здоровье нашей кожи напрямую зависит от того, что мы едим и экспертное мнение ведущих диетологов и косметологов – тому подтверждение.

Американский ученый и эксперт в области интегративной медицины Франк Липман, который консультирует многих голливудских красавиц, в числе которых Гвинет Пэлтроу, убежден, что красота и чистота кожи зависит от нашего образа жизни и питания, а не от косметических средств, которые мы используем.

Именно поэтому специалист рекомендует всем без исключения женщинам уделить особое внимание своему питанию и навсегда исключить некоторые продукты из своего рациона, чтобы сохранить красоту кожи. О том, от каких продуктов нужно отказаться для того, чтобы кожа была чистой и красивой – читай в нашем материале.

Молочные продукты

Доктор Липман советует всем, кто страдает от акне, полностью исключить из рациона молочные продукты.

"Молочные продукты - это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт. Например, исследование ученых, проведенное еще в 2009 году показало, что коровье молоко увеличивает как количество людей с акне, так и тяжесть угревой болезни", - говорит эксперт.

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Обработанные углеводы

Также для того, чтобы очистить кожу, нужно исключить пустые углеводы – обработанные углеводы, не имеющие почти никакой пищевой ценности и не приносящие организму пользы.

"Обработанные углеводы - это все продукты, которые увеличивают инсулин. В частности, это белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис и сладкие напитки. Эти обработанные продукты взывают всплеск инсулина. Обработанные пищевые продукты также изготавливаются из обработанных искусственных масел, таких как масло канолы, соевое масло и другие "растительные масла", которые провоцируют воспаление, а чем больше воспаления – тем больше прыщей", - говорит доктор.

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Газированные напитки

Еще один враг красивой кожи – сладкие газированные напитки, которые являются одной из наиболее распространенных причин появления прыщей на лице.

"В нашей любимой газировке очень много сахара и других искусственных химических веществ. Ваша кожа - ваш самый большой орган, и даже несмотря на то, что она находится снаружи вашего тела, это окно в то, что происходит внутри. Газировка не только увеличивает уровни инсулина, но и разрушает полезные здоровые бактерии в вашем кишечнике. Кожные проблемы, такие как розацеа, экзема, акне и другие, все свидетельствуют о дисбалансе кишечных бактерий", - утверждает Липман.

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Питание, Кожа, Продукты, Газированные напитки, Акне, Молочные продукты, Причины, Косметологи, Обработанные углеводы.
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