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Врачи назвали продукты питания подходящие для зимы

Врачи назвали продукты питания подходящие для зимы
10:42 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что лучше всего поднимает иммунитет.

Употребление некоторых продуктов питания в зимнее время эффективно помогает поддерживать здоровую активность иммунитета. В частности, специалисты посоветовали пить достаточно воды – зимой ее потребление часто сильно снижается.

Нормальный питьевой режим крайне важен для иммунитета, сообщили в информационном агентстве Infox.ru. Достаточное количество воды необходимо для активации обмена веществ и своевременного выведения токсинов из организма, приводятся в агентстве доводы экспертов.

Другим зимним "суперпродуктом" врачи считают мед: по их словам, это ценнейший натуральный источник антиоксидантов. Главное – не употреблять мед с горячими напитками и блюдами, так как, попадая в высокотемпературную среду, он теряет свои полезные свойства.

В большой степени полезен зимой кефир. Специалисты отмечают, что кисломолочные продукты содержат в себе пробиотики, способные уменьшать симптомы инфекционных болезней - температуру, кашель, заложенность носа. Кроме того, кефир – один из самых лучших продуктов для улучшения состояния микрофлоры кишечника.

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Квашеная капуста, как показали недавние исследования, действует на организм лучше, чем препараты, содержащие полезные бактерии. Богатая аскорбиновой кислотой, квашеная капуста, помимо витаминизации организма, снижает холестерин в сосудах и способствует похудению.

Цитрусовые в зимнее время дадут организму витамин С, проявляющий антиоксидантный эффект – поэтому они тоже в списке обязательных. Также эксперты рекомендуют зимой есть чеснок – входящие в его состав способны убивать даже туберкулезную палочку.

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Вода, Мед, Иммунитет, Зима, Советы медиков, Поднятие иммунитета.
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