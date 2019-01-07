Стало известно, действительно ли кофе полезен для печени

Новости шоу бизнеса: Что "убивает" нашу печень, а что делает ее сильнее, и как жить, чтобы печень долго оставалась здоровой.

Ученые называют печень жизненно важным фильтром организма, - но человек часто сам ухудшает работу этого ценного для здоровья органа. В частности, ученые коснулись вопроса употребления алкоголя.

По их словам, если в организме человека много вредного ацетальдегида, то есть, он выпивает много спиртного, важные кроветворные клетки печени атрофируются и на их месте возникают рубцы, которые зарастают жиром.

Помимо этого, употребление алкоголя обезвоживает печень, а влага для нее крайне нужна.

"Печень - это самый большой внутренний орган, для хорошей работы ему воды больше всех нужно. Поэтому, когда хозяин под градусом, печень мучается и страдает", - отметили медики.

По данным Австралийского национального совета по здравоохранению, чтобы защитить клетки печени от уничтожения, в день можно выпивать не более двух раз по 10 граммов чистого спирта. Данное количество содержат в себе две рюмки крепкого алкоголя, или два бокала вина, или кружка пива в 500 мл.

Сделать печень сильнее, показывают многие данные, помогает кофе. Его употребление способствует активному расщеплению жира вокруг печени, а также снабжает ее важным антиоксидантом глутатионом.

Другой полезнейший для печени напиток - это зеленый чай. Японские медики установили: у людей, которые регулярно пьет 4–5 чашек зеленого чая в день, растут показатели здоровья печени, а также уменьшается риск рака этого органа.