Назван простой метод сохранять здоровье при сидячем образе жизни

Новости шоу бизнеса: Специалисты дали советы, адресованные людям, проводящим рабочий день за компьютером, а также обладателям других "сидячих" профессий.

При недостатке двигательной активности рекомендуется изменить питание.

Последствиями сидячего образа жизни пугают всех: известно, что малоподвижность способствует развитию ожирения и сердечных болезней. Но ученые из Великобритании докладывают: при сидячем образе жизни тоже возможно иметь хорошее здоровье.

По словам экспертов, тем, кто работает в положении сидя, нужно делать перерывы в работе каждые 30 минут и разминаться.

"Встаньте со своего рабочего места и выполняйте в течение 10 минут любые физические упражнения. Желательно, чтобы при этом был свободный доступ воздуха, то есть, зарядку лучше проводить у открытого окна", - порекомендовали врачи.

Ученые заявили, что полнота и ожирение – это только самые видимые негативные последствия малоподвижности, вызванные профицитом неизрасходованной энергии.

"Помимо роста жировой ткани, постоянное сидение на стуле чревато появлением сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, атрофии мышц, близорукости, простатита у мужчин и гинекологических воспалений у женщин, остеохондроза, радикулита, запоров и геморроя", - подчеркнули исследователи.

Также медработники посоветовали людям с сидячей работой тщательнее выбирать еду. В условиях вынужденной малоподвижности лучше отказаться от употребления сладостей и сдобы, мучных изделий – под рукой должны быть только фрукты, овощи, орехи, творог и чистая минеральная вода.