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Названы продукты, которые улучшают состояние кожи

Названы продукты, которые улучшают состояние кожи
10:32 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Эксперты рассказали, какие продукты дают видимый эффект в плане омоложения кожи и внешности.

С помощью питания можно заметно улучшить состояние кожи – придать ей красивый и ровный оттенок, а также добавить эластичности и гладкости.

В частности, они посоветовали активно есть обычную дешевую морковь. Этот неприхотливый корнеплод – один из лучших продуктов для женской кожи. В моркови содержится бета-каротин, который при усвоении организмом используется для производства витамина А, известного также как «витамин молодости». Примерно через месяц употребления морковки кожа приобретает здоровый золотистый оттенок и разглаживается. Главное, не съедать сразу много, иначе кожа может и зажелтеть.

Другой идеальный для улучшения кожи продукт – помидоры. Содержащийся в них мощный антиоксидант ликопин усиливает защиту кожи от ультрафиолетового излучения, а также других вредных факторов воздействия из окружающей среды.

Обязательно ешьте вареные куриные яйца – их употребление делает кожу более стойкой в процессе возрастного образования морщин. Куриные яйца, по словам ученых, гарантируют предотвращение дряблости кожи за счет высокого содержания в них лютеина. Он помогает на более продолжительный период времени сохранить упругость кожи.

Эффективно улучшают внешний вид и киви. Этот фрукт, уже давно ставший родным для россиян, - рекордсмен по содержанию витамина С. Употребление киви помогает справиться с тусклым цветом лица, который так старит многих женщин.

Очень важно для здоровой и моложавой кожи есть достаточно жира. Лучшим видом жиров для кожи, по словам экспертов, являются ненасыщенные жирные кислоты. Их употребление оказывает сильное противовоспалительное действие, что защищает кожу от различных высыпаний. Получать ненасыщенные жирные кислоты можно из рыбы, а также из орехов и растительных масел. К примеру, льняное масло оценивается специалистами как достойная альтернатива дорогим и малодоступным морепродуктам.

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Самым полезным сухофруктом для борьбы с признаками старения многие специалисты считают чернослив. В его составе есть антиоксиданты, которые разрушают свободные радикалы, активность которых в организме ведет к поломке и мутациям здоровых клеток. Именно эти поврежденные клетки способствуют ускоренному старению и образованию морщин.

Отличными борцами с морщинами на лице являются и кисломолочные продукты: кефир, простокваша, ряженка, йогурты. Их действие заключается в улучшении микрофлоры кишечника, содержащей подавляющее количество клеток иммунной системы. Иммунитет напрямую влияет на торможение процессов старения.

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Лицо, Кожа лица, Уход за лицом, Советы медиков, Как улучшить кожу лица.
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