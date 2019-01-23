Проверенные средства: как очистить печень медом

Новости шоу бизнеса: Здоровая печень – залог хорошего самочувствия. Мы подскажем, как оздоровить и очистить печень при помощи меда.

7 способов оздоровить печень с помощью меда.

Наша печень страдает от больших нагрузок, так как ей приходится постоянно очищать организм от токсинов и шлаков, которые опадают к нам с едой, воздухом и напитками. Именно поэтому стоить очистить печень. Сделать это можно при помощи меда.

Полезные свойства меда:

· Мед – антибактериальное, антивирусное и противогрибковое средство.

· Мед можно употреблять вместо сахара больным диабетом.

· 1 ч. л. меда перед сном действует как успокоительное средство.

· Мед не вызывает брожения в желудке.

· Мед с имбирем, соком лимона и теплой водой уменьшает чувство тошноты.

· Мед помогает сократить мускульные судороги (из-за низкого кальция и фосфора в крови).

· Мед применяют при анемии для повышение гемоглобина.

· Мед применяют при кишечных расстройствах.

· Мед помогает нормальной работе ЖКТ.

· Мед снижает уровень триглицеридов в крови, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

· Мед с соком винограда – лечебное средство от подагры, артрита, боли в суставах.

· Мед помогает похудеть.

Как очистить печень при помощи меда

Рецепт для очищения печени №1

2 ст. л. меда смешай с ½ ч. л. маточного молочка. Принимай утром натощак.

1 ст. л. меда смешай 1 ч. л. перги и принимай после обеда.

Рецепт для очищения печени №2

4 ст. л. тысячелистника, столько же бессмертника, полыни, 2 ст. л. плодов фенхеля и листьев перечной мяты. 2 ст. л. смеси залей 2 стаканами кипятка, держи на кипящей бане 15 минут. Настаивай 1 час. Процеди. В 1 стакане напитка процеди 2 ст. л. меда и принимай по ½ стакана за 15-20 минут до еды. Хорошее средство при гепатите и холецистите.

Рецепт для очищения печени №3

Смешай 8 ст. л. травы мяты, 5 ст. л. полыни горькой и цветков бессмертника. 2 ст. л. смеси залей 2мя стаканами кипятка и держи на паровой бане 15 минут. Настаивай 1 час. Процеди, и в 1 стакан напитка добавь 1 ст. л. еда. Пей настой теплым по ½ стаканами за 20-30 минут до еды.

Рецепт для очищения печени №4

По 4 ст. л. корня валерианы измельченного и клевера лугового, 3 ст. л. соплодий хмеля. 1 ст. л. смеси залей 2мя стаканами кипятка и настаивай 30-40 минут. Затем в 1м стакане раствори 1 ст. л. меда. Принимать в теплом виде по ½ стакана 3 раза в день как желчегонное средство.

Рецепт для очищения печени №5

Килограмм черной смородины перетереть или пропустить через мясорубку с килограммом меда. Это вкусное лекарство принимать по чайной ложечке приблизительно за полчаса до еды.

Рецепт для очищения печени №6

В течение трех недель ежедневно с утра натощак принимай стакан такого напитка: свежевыжатый яблочный сок с мякотью подсластить столовой ложкой меда. Яблоки для сока должны быть кисло-сладкими.

Рецепт для очищения печени №7

Принимать по 1/2–1 чайной ложке перги 2–3 раза в день за 30 минут до еды. Помогает при хронических гепатитах, циррозе печени и при холециститах.

Для наилучшего эффекта лечения медом при заболеваниях печени и желчных путей больной должен сразу же после приема меда лечь на правый бок минут на 20-25.