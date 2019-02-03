Скачать
Воскресенье, 03.02.2019
Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы
Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы
Выборы 2019: журналист Гнап подал документы в ЦИК
Выборы 2019: журналист Гнап подал документы в ЦИК
Шахтер проиграл Партизану
Шахтер проиграл Партизану
Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в старом платье
Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в старом платье

ТОП-5 признаков того, что нужно "почистить" печень

ТОП-5 признаков того, что нужно &quot;почистить&quot; печень
16:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Орган, который отвечает за наше общее физическое состояние и здоровье, - это печень.

Мы живем в мире, который наполнен токсинами, как в воздухе, которым мы дышим, так и в еде, которую мы едим. Все это отражается на печени. Здоровая печень способна фильтровать все, что принимает (через мочу и кал). Именно поэтому в организме здорового человека остается все только самое полезное. А вот если печень повреждена алкоголем, вирусами или химическими веществами, то она не в состоянии бороться с токсинами. Все это может привести к появлению лишнего веса.

Вялая печень приводит к отложению токсинов в жирах. Это мешает сбросить вес. Если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, но ваша печень нездорова, значит, вам не удастся похудеть.

Вот ранние признаки того, что ваша перегружена токсинами:

1. У вас не получается похудеть

2. Изменения кожи желтоватый оттенок; воспаления, зуд, сверхчувствительность; маленькие красные точки на коже.

3. Потемнение мочи или кровавый, черный кал

Самый полезный фрукт для здоровья сердца и сосудов

4. Изменения в животе хронические спазмы в нижней части живота; газы.

5. Хроническая усталость и слабость

Любой из этих симптомов, особенно в сочетании с другими, должен стать поводом немедленно обратиться за медицинской помощью!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Печень, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев - Альварес 2: события боя
02 Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе на 3 февраля
03 Джинсы, которые будут в тренде этой весной: самые неожиданные и модные фасоны (Фото)
04 День Ангела Максима: значение имени и поздравления
05 Ястремская - Томлянович: видео онлайн трансляция финала в Хуахине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Франция признает Гуайдо, но при одном условии
Франция признает Гуайдо, но при одном условии
Стала известна причина, почему подорожали овощи
Стала известна причина, почему подорожали овощи
Украине обещают стремительную оттепель, местами днем будет до +13°
Украине обещают стремительную оттепель
Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе
Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь