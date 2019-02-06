Назван продукт, помогающий уснуть не хуже снотворного

Новости шоу бизнеса: Пармезан содержит только три ингредиента, а производится с помощью невидимых организмов.

Он может быть закуской, приправой, десертом и даже средством от некоторых заболеваний.

Ключевые полезные свойства пармезана:

легко усваивается, не создавая нагрузку на пищеварительную систему;

поддерживает мышечную активность за счет содержания короткоцепочечных жирных кислот;

не содержит лактозу в отличие от многих других молочных продуктов;

способствует развитию в кишечнике полезных бифидобактерий (Bacillus Bifidus), препятствуя развитию дисбактериоза;

укрепляет кости и предотвращает остеопороз за счет кальция высокого уровня биодоступности;

улучшает сон, помогает справиться с бессонницей;

приносит пользу мозгу.

В чем заключается вред

Медики предупреждают, что здоровые взрослые не должны потреблять более 2300 мг натрия в день. Для людей старше 50 лет, а также гипертоников, диабетиков и тех, кто страдает от хронических заболеваний почек, потребление натрия следует ограничить до 1500 мг.

Повышенная чувствительность организма к природному глутамату натрия встречается редко, но в список противопоказаний специалисты все-таки ее включают.

Глутаминовая кислота в больших количествах "разгоняет" мозг и может стать причиной жестокой мигрени.

Гурманы ценят Пармезан за яркий, немного солоноватый вкус с ореховыми нотками и плотную, крошащуюся под ножом консистенцию, а диетологи - за подтвержденную научными исследованиями пользу. Это почти единственный молочный продукт, который могут употреблять люди с непереносимостью лактозы.

Пармиджано-реджано (то есть пармский-реджанський сыр), или просто пармезан (его французское название, заимствована миром), в отличие от обычного пармезана, изготавливают только из определенных ингредиентов, которые происходят только из одного региона Италии.