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Назван продукт, помогающий уснуть не хуже снотворного

Назван продукт, помогающий уснуть не хуже снотворного
18:26 Сегодня Телеграф lenta.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Пармезан содержит только три ингредиента, а производится с помощью невидимых организмов.

Он может быть закуской, приправой, десертом и даже средством от некоторых заболеваний.

Ключевые полезные свойства пармезана:

  • легко усваивается, не создавая нагрузку на пищеварительную систему;
  • поддерживает мышечную активность за счет содержания короткоцепочечных жирных кислот;
  • не содержит лактозу в отличие от многих других молочных продуктов;
  • способствует развитию в кишечнике полезных бифидобактерий (Bacillus Bifidus), препятствуя развитию дисбактериоза;
  • укрепляет кости и предотвращает остеопороз за счет кальция высокого уровня биодоступности;

Есть и не поправляться: сладости, от которых не толстеют

  • улучшает сон, помогает справиться с бессонницей; 
  • приносит пользу мозгу.

В чем заключается вред

Медики предупреждают, что здоровые взрослые не должны потреблять более 2300 мг натрия в день. Для людей старше 50 лет, а также гипертоников, диабетиков и тех, кто страдает от хронических заболеваний почек, потребление натрия следует ограничить до 1500 мг.

Повышенная чувствительность организма к природному глутамату натрия встречается редко, но в список противопоказаний специалисты все-таки ее включают.

Глутаминовая кислота в больших количествах "разгоняет" мозг и может стать причиной жестокой мигрени.

Удивительные свойства свеклы о которых должен знать каждый

Гурманы ценят Пармезан за яркий, немного солоноватый вкус с ореховыми нотками и плотную, крошащуюся под ножом консистенцию, а диетологи - за подтвержденную научными исследованиями пользу. Это почти единственный молочный продукт, который могут употреблять люди с непереносимостью лактозы.

Пармиджано-реджано (то есть пармский-реджанський сыр), или просто пармезан (его французское название, заимствована миром), в отличие от обычного пармезана, изготавливают только из определенных ингредиентов, которые происходят только из одного региона Италии.

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Сыр, Вред, Продукт, Польза, Пармезан.
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