С начала года от кори умерло семеро человек

С начала 2019 года в Украине в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, умерли 7 человек.
В Украине в 2019 году от кори умерли семь человек. Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.
Так, с начала года в результате осложнений, вызванных корью умерли 7 украинцев, из них двое - дети.
С 2017 года - с начала вспышки в Украине - из-за осложнений кори умерли 28 украинцев: 17 - детей и 11 взрослых.
Отметим, за весь прошлый год корью заболели около 54,5 тысячи человек. Таким образом заболеваемость выросла более чем в три раза.
Ранее, Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за январь 2019 года корью заболели свыше 15 тысяч украинцев. В ведомстве заявили, что вакцинация - единственная надежная защита от кори.
Кроме того, в самом Минздраве сотрудники также заболели корью. В ведомстве проведена массовая вакцинация. Корь в министерство "принес" охранник.