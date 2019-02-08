С начала года от кори умерло семеро человек

Новости шоу бизнеса: В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что с начала 2019 года от осложнений, вызванных корью умерли семеро человек.

С начала 2019 года в Украине в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, умерли 7 человек.

В Украине в 2019 году от кори умерли семь человек. Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Так, с начала года в результате осложнений, вызванных корью умерли 7 украинцев, из них двое - дети.

С 2017 года - с начала вспышки в Украине - из-за осложнений кори умерли 28 украинцев: 17 - детей и 11 взрослых.

Отметим, за весь прошлый год корью заболели около 54,5 тысячи человек. Таким образом заболеваемость выросла более чем в три раза.

Ранее, Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за январь 2019 года корью заболели свыше 15 тысяч украинцев. В ведомстве заявили, что вакцинация - единственная надежная защита от кори.

Кроме того, в самом Минздраве сотрудники также заболели корью. В ведомстве проведена массовая вакцинация. Корь в министерство "принес" охранник.