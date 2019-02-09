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Стали известны предположительные причины онкозаболеваний

Стали известны предположительные причины онкозаболеваний
18:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Лечение рака к 2020 году станет настоящим бичом медицины.

ВОЗ прогнозирует к этому времени в два раза более высокий, чем сейчас, уровень заболевших.

В то же время, по мнению ученых, статистику онкозаболеваний можно снизить, следуя определенным правилам в своем образе жизни.

Среди типичных пристрастий современных людей медики отдельно выделили желание быть стройными. Специалисты предостерегли о том, что чрезмерная увлеченность диетами и специфическими типами питания ради достижения стройной фигуры может повысить риск возникновения рака.

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"Постоянное следование диетам, вегетарианству, голоданиям в некоторых случаях провоцирует нарушения в обменных процессах и гормональном производстве — в какой-то момент отдельные клетки начинают преобразовываться во враждебные формы, формирующие злокачественные опухоли", — отметили врачи.

Другая распространенная черта сегодня – стремление иметь собственный автомобиль. Медработники заявили, что число автовладельцев стабильно растет, а вместе с этим растет и угроза заболевания раком. По их словам, канцерогены из выхлопов автомобилей переполняют воздух, который люди ежедневно пропускают через свои легкие, причем особенно актуальна данная проблема для крупных городов.

Также эксперты предупредили, что к появлению онкологии могут привести пробежки по улицам или в парках. В этом случае бегуны пропускают через собственные легкие очень большое количество загрязненного воздуха, подчеркнули они.

Метод лечения рака по принципу троянского коня

Помимо того, терапевты настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу продукты, содержащие ненатуральные добавки – подсластители, красители, усилители вкуса и т.д.

Не следует пренебрегать и тем, насколько часто простужается человек. Вирусы, по мнению ученых, способны влиять на структуру ДНК и вызывать такие изменения в генетическом коде, которые оказываются толчком к развитию онкологии.

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Рак, Лечение, Причины, онкозаболевание.
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