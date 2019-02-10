Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
МинВОТ сообщило об изменении законодательства для участия переселенцев в выборах
МинВОТ сообщило об изменении законодательства для участия переселенцев в выборах
Полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании
Полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)
День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)

Названо неожиданное вредное свойство старых продуктов

Названо неожиданное вредное свойство старых продуктов
15:52 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Исследователями проводился эксперимент с употреблением мяса молодого и старого животных.

По данным исследования ученых из Гарвардского университета (США), употребление в пищу старых продуктов может негативно влиять на целостность ДНК и таким образом содействовать сокращению продолжительность жизни людей. 

Ученые полагают, что употребление пищи из "возрастных" продуктов способствует негативным изменениям в организме, которые ведут к ускоренному старению и, соответственно, сокращают жизнь. Заявление об этом прозвучало со стороны исследователей после того, как они сравнили эффекты от употребления мяса 3-летнего оленя и мяса 25-летнего оленя. Оказалось, что употребление старого мяса было связано с риском клеточных нарушений – в нем за длительный срок существования скопилось большое количество микроэлементов, синтезируемых в процессе возрастных изменений. Старый продукт в итоге был признан менее полезным и питательным.

Стало известно, какие блюда обладают противовирусным эффектом

"Процесс старения неизбежно связан с повреждениями биохимических структур, и они со временем становятся все существеннее. Старые продукты могут стать источниками веществ, которые возникают в их тканях вследствие таких повреждений", - таково мнение научных экспертов.

По их словам, если нежелательные вещества в старых продуктах начинают влиять на процессы регуляции генов и из-за этого повышается риск возникновенияразных нарушений в ДНК, употребление подобных продуктов может ускорить старение и поспособствовать сокращению жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Мясо, Продукты питания, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
02 День Ангела Ольги: значение имени и поздравления
03 Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
04 Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 10 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретился с создателями фильма &quot;Киборги&quot;
Порошенко встретился с создателями фильма "Киборги"
Во Франции произошел взрыв, есть погибшие (Фото)
Во Франции произошел взрыв, есть погибшие (Фото)
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
Поздравления с Днем рождения брата: стихи и открытки на 10 февраля
Поздравления с Днем рождения брата: стихи и открытки на 10 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь