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Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней

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Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней
12:45 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В Минздраве рассказали о прививках, которые должны получить взрослые с Календарем профилактических прививок.

Существует распространенный миф, что прививки делают только в детском возрасте, но иммунитет против некоторых заболеваний хранится не на всю жизнь, поэтому периодически необходима ревакцинация. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Инфографика с перечнем прививок для взрослых.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИВИВКИ

1. ПРИВИВКИ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА

Согласно календарю прививок, взрослым делают плановые прививки против дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет, поэтому необходима ревакцинация.

Первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией с минимальным интервалом 10 лет от предыдущей прививки АДС-М.

Если в детстве не вакцинировались, или неизвестно, вакцинированы или нет, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М: первая доза, через месяц - вторая, через 6 месяцев после второй - третья.

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1. ПРИВИВКА ОТ КОРИ, КРАСНУХИ И ПАРОТИТА

Две дозы вакцины КПК защищают от кори, краснухи и паротита на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (по Календарю - в 1 и 6 лет).

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2. ПРИВИВКА ОТ ГЕПАТИТА B

Иммунизация против гепатита B защитит человека от опасных последствий вирусной инфекции - цирроза и рака печени. Прививки рекомендуется для всех взрослых, которые не вакцинированы в детстве. Схему вакцинации и дозирования подбирает врач (в зависимости от возраста и медицинской истории пациента).

 НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ, НО ВАЖНЫЕ ПРИВИВКИ

1. ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА - ЕЖЕГОДНО

Для наилучшей защиты вакцинироваться желательно до начала циркуляции вируса гриппа. Защитные антитела у привитого человека вырабатываются в течение двух недель - минимум 7 дней.

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2. ПРИВИВКИ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Папилломавирус человека чрезвычайно распространен. Чаще всего передается через половой контакт, а большинство людей инфицируются вскоре после начала половой жизни. Инфекция вызывает рак шейки матки - один из самых распространенных видов рака. Для защиты от папилломавирусной инфекции, в зависимости от типа вакцины, нужно ввести 2-3 дозы вакцины.

3. ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА А

Вспышки гепатита А могут случаться в Украине из-за загрязнения воды, поэтому прививки от него рекомендованы детям и взрослым. Вакцинацию от гепатита А также стоит провести, если вы путешествуете в страны, где он распространен, в частности - в страны Африки, Азии и Южной Америки.

Детям от 1 года и взрослым вводят 2 дозы вакцины от гепатита А.

Напомним, во Львовской области 250 учебных заведений приостановили учебный процесс в связи с большим количеством учеников, заболевших ОРВИ, гриппом и корью.

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Вакцина, Корь, Прививки, Взрослые, Календарем профилактических прививок.
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