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Врачи рассказали о пользе зеленого чая для профилактики рака

Врачи рассказали о пользе зеленого чая для профилактики рака
13:37 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По-видимому, несколько ученых из Испании и Великобритании считают, что это может быть так.

Исследователи в обеих странах смогли доказать, что конкретное соединение, найденное в зеленом чае, известное как EGCG, обладает способностью ингибировать рост раковых клеток.

Как рассказали эксперты, это вещество, похоже, выполняет замечательное действие в предотвращении роста раковых клеток путем ингибирования определенного фермента, дигидрофолатредуктазы и, по словам профессора Роджера Торнли из Центра Джон Иннес в Норидже, Англия: "Эта первая известная субстанция для изготовления противоракового лекарственного средства была идентифицирована как ингибированная EGCG".

Замечательная новость для любителей зеленого чая, конечно же, заключается в том, что зеленый чай содержит примерно в пять раз больше EGCG, чем другие известные сорта чая.

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Однако, как утверждает профессор Торнли, до сих пор не было никаких определений относительно того, сколько зеленого чая нужно потреблять человеку для получения полезных эффектов, обеспечиваемых этим соединением.

Он также заявляет, что EGCG может быть лишь одним из нескольких ингредиентов зеленого чая, обладающих такими свойствами. Но нет никаких оснований перестать пить зеленый чай.

Но, однако, женщины, которые беременны, получают рекомендации о том, что добавки фолиевой кислоты могут защитить новорожденных от врожденного расщепления позвоночника (spina bifida occulta). По-видимому, зеленый чай, если он потребляется в больших количествах, может иметь эффект снижения эффективности фолиевой кислоты. Это нужно учитывать, потребляя зеленый чай.

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Здоровье, Чай, Зеленый чай, Советы медиков.
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