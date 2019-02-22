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Пятница, 22.02.2019
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Названы "зимние" фрукты, которые способны защитить от простуды

Названы "зимние" фрукты, которые способны защитить от простуды
09:31 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В сезон простуд и гриппа, по словам эксперта, нужно налегать на цитрусовые.

Зимой необходимо употреблять в пищу сезонные фрукты – их употребление защищает организм в опасный для него сезон вирусов и простуд. Особенно хороши в качестве защитников здоровья цитрусовые и гранаты, об этом сообщила врач Виктория Савицкая.

По словам специалиста, эти зимние фрукты – отнюдь не панацея от всех недугов. Тем не менее витамин С, содержащийся во всех без исключения цитрусовых, способствует укреплению иммунитета и таким образом повышает защищенность от зимних заболеваний.

"Зимние цитрусовые фрукты - апельсины, лимоны, грейпфруты - содержат аскорбиновую кислоту, а также большое количество витаминов А, РР,В, кальция, магния, калия, фосфора, натрия. Взрослым их можно употреблять ежедневно. Детям лучше сначала дать несколько долек мандарина и проследить пару дней за реакцией организма", - рекомендовала Савицкая.

Зимние цитрусовые фрукты полезны и в виде соков. Так, например, грейпфрутовый фреш врач посоветовала употреблять утром или за час до сна – этот напиток, помимо укрепления иммунитета, стимулирует в организме активное сжигание калорий. Во время рабочего дня в зимний сезон очень полезно пить апельсиновый сок: по словам эксперта, он улучшает умственную деятельность, укрепляет нервную систему и повышает сопротивляемость стрессу.

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Кроме того, в зимний сезон простуд и гриппа нужно регулярно есть гранаты, считает врач. Эти зимние фрукты – настоящий кладезь витаминов А, Е и С, а также других важных для здоровья микроэлементов. Гранат благотворно сказывается на кроветворении, его обязательно нужно употреблять при пониженном гемоглобине, при малокровии. Помимо того, гранат – это природный антидепрессант. Если есть гранат вместе с семечками, это помогает восстанавливать и поддерживать гормональный баланс.

Сок граната обладает жаропонижающими свойствами.

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Здоровье, Фрукты, Зима, Цитрусовые, Советы медиков, Как не заболеть зимой.
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