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7 причин употреблять овсяную кашу на завтрак

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7 причин употреблять овсяную кашу на завтрак
22:22 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Очень полезно начинать свой день с тарелки овсянки, потому что она отлично очищает организм.

Овсяная каша - возможно, самое здоровое, что можно придумать на завтрак.

Различные добавки улучшат вкус и еще больше повысят питательность вашего завтрака.

Полезна для сосудов

Как известно, один из факторов, которые помогают снизить холестерин в наших сосудах, - это полезная клетчатка. Ее мы должны ежедневно получать из пищи в количестве, как минимум, 3 грамма. Так вот, в тарелке овсяной каши содержит даже больше. То есть, сделав себе утром порцию овсянки, вы можете не волноваться за соблюдение этой нормы. А если к ней добавить еще немного овощей – план по клетчатке точно будет перевыполнен, а организм скажет спасибо.

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Снижает риск болезней сердца

Минералы, которые получает наш организм из порции овсяной каши, - это практически панацея. Судите сами, ученые доказали реальное снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у тех, кто регулярно завтракает овсянкой. Кроме мощного запаса энергии, которым она заряжает на целый день, в этой еде содержится ряд веществ, улучшающих работу сердца и регулирующих уровень инсулина в крови.

Позволяет похудеть

Проблема лишнего веса есть у многих, но не всякий знает, что овсянка - одно из простых решений, которые помогают сидящим на диетах и просто желающим контролировать массу собственного тела. Дело в том, что при сравнительно низком содержании калорий эта каша сдерживает наш голод. Это происходит за счет холецистокинина, который вырабатывается под воздействием так называемых бета-глюканов. А они в изобилии содержатся в овсянке.

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Работает, как лекарство

Овсяная каша способна не хуже препаратов для гипертоников повлиять на снижение хронически высокого давления. И не удивительно, ведь в овсе много ванадия, кальция, хлора, серы, натрия и йода. При регулярном употреблении гипертоники замечают, что потребность в лекарстве значительно снизилась, а то и вовсе сошла на нет.

Участвует в профилактике рака

В овсянке содержится значительная доза антиоксидантов. Помимо прочего, эти вещества участвуют в выведении из организма свободных радикалов, которые способны вызвать активное деление раковых клеток. Другими словами, завтракая овсяной кашей каждое утро, можно значительно снизить риск онкологических заболеваний.

Помогает со спортивным режимом

Спортсмены – главные адепты завтрака из овсянки, потому что они знают главный секрет: съеденная за час до тренировки порция этой каши серьезно повышает эффективность тренировки, а также способствует росту мышц. Это объясняется белками и углеводами, из которых практически и состоит овсянка.

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Противостоит бессоннице и простудам

Витамин В6, которого много в овсяной каше, помогает тем, кто испытывает какие-либо проблемы со сном, поскольку способствует выработке серотонина и мелатонина. А бета-глютаны в то же время отлично прокачивают иммунную систему, которая противостоит инфекциям.

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Здоровье, Завтрак, Овсянка, Полезная каша.
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