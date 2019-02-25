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Стало известно, как группа крови может влиять на мужское здоровье

Стало известно, как группа крови может влиять на мужское здоровье
15:35 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Выводы этого исследования имеют большое значение, так как по приблизительным оценкам примерно половина мужчин имеет те самые "неудачные" группы крови.

Группа крови мужчины может вызывать предрасположенность к импотенции, как выяснили ученые. Так, представители сильного пола со второй, третьей и четвертой группами в 4 раза чаще сталкиваются этим расстройством.

Миллионы мужчин в России страдают от проблем в постели, которые связаны с ожирением, старением и хроническими болезнями вроде диабета. Но теперь ученые установили, что существуют и другие более удивительные причины импотенции. Одной их них является группа крови. Доказано, что обладатели второй, третьей и четвертой групп крови в 4 раза чаще сталкиваются с импотенцией, чем мужчины, имеющие первую группу.

На долю первой группы приходится около 44% представителей сильного пола. Ученые из Ordu University в Турции полагают, что полученные ими выводы поддерживают результаты предыдущих исследований, которые показали, что группа крови также влияет на риск развития болезней сердца. По статистике от эректильной дисфункции страдают до 10% мужчин в тот или иной период жизни.

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Хотя некоторые лекарства вроде виагры могут помочь, около 30% принимающих их мужчин не наблюдают никаких улучшений в своем состоянии. До последнего времени врачи полагали, что причиной импотенции являются факторы нездорового образа жизни вроде лишнего веса и гипертонии.

Но турецкие ученые доказали печальную роль группы крови в этом вопросе. Не совсем ясно, каким образом осуществляется эта связь, но еще 100 лет назад ученые впервые предположили, что группа крови влияет на здоровье и определяет повышенный риск целого ряда недугов, включая болезни сердца, опухоли, бесплодие и даже язвы желудка.

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Здоровье, Группа крови, Кровь, Советы медиков.
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