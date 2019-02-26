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Названы продукты, избавляющие от головной боли

Названы продукты, избавляющие от головной боли
09:06 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Оказывается, головную боль способны вызвать ваши любимые продукты.

Шоколад, красное вино, пармезан, цитрусовые могут выступать провокаторами мигрени. Как наладить свой рацион, чтобы не "мучиться головой"? Рассказывает диетолог, доктор медицинских наук Андрей Шарафетдинов.

Непереносимость пищевых продуктов или пищевая аллергия, а также индивидуальная чувствительность к определенным пищевым продуктам. Так, непереносимость пищевых продуктов может проявляться разнообразными симптомами, в том числе и головными болями. У 25% людей, страдающих мигренью, появление приступов часто вызывается употреблением продуктов-провокаторов. Конкретный список указать сложно, их очень много, у каждого пациента разные. Однако связь питания и головных болей на первый взгляд неочевидна, чтобы ее установить, должна быть проведена оценка специалистом. Хотя, конечно, и сам человек может отследить появление головной боли после конкретной еды и скорректировать свой рацион.

Резкое снижение уровня сахара в крови. Это может быть вызвано и резкими ограничениями в питании, но также возникает при заболевании сахарным диабетом, когда развивается гипогликемия.

Обезвоживание организма. Но опять-таки, не только в ситуации, когда человек мало пьет. Некоторые заболевания тоже сопровождаются потерей жидкости в организме, а потому и возможно появление головных болей.

Недостаток в рационе витаминов, микроэлементов, например, калия, магния, кальция и других. К примеру, имеются данные о взаимосвязи головной боли с дефицитом витамина D. Однако оценить, есть ли у человека дефицит этих соединений, может только специалист по здоровому питанию или врач-диетолог.

Употребление алкоголя. Под воздействием алкоголя сосуды сначала резко расширяются, а потом сужаются, кровь и кислород меньше поступают в ткани. Плюс к тому, если выпито слишком много, развивается обезвоживание организма. Все это, а также индивидуальная чувствительность к определенным напиткам, тоже может быть причиной головных болей.

Продукты, содержащие тирамин. При длительном хранении и обработке в продуктах образуется вещество под называнием тирамин. Это сыры, особенно с плесенью, консервированное мясо, колбасы, копчености, красное вино. На фоне их потребления у некоторых людей может появляться головная боль. Образуется тирамин также в просроченных, испорченных (гниющих) продуктах.

Сладкий чай или кофе. Жидкость плюс глюкоза придут на помощь "больной голове". Можно добавить в чай мед, лимон и мяту, которые обладают успокаивающим эффектом. если же головная боль связана с пониженным артериальным давлением, поможет чашка кофе. Кстати, недаром многие обезболивающие средства содержат кофеин.

Имбирь (или имбирный чай). Обладает противовоспалительным действием, восстанавливает тонус сосудов, улучшает кровообращение. Можно положить щепотку имбиря в чай либо заварить кипятком свежий корень имбиря, нарезанный тонкими лепестками.

Полезные жиры. Зачем нужны омега-3 кислоты? Сочные фрукты, ягоды или арбуз (в жаркое время года). В частности, арбуз на 90% состоит из воды. Богаты жидкостью огурцы, помидоры. Они тоже могут восполнить потерю воды и минеральных веществ.

Рыба, морепродукты. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, которые помогают бороться с воспалительными процессами, в том числе провоцирующими их головными болями.

Орехи (миндаль, кешью, кедровые), семечки. Содержат магний (тоже часто присутствует в составе болеутоляющих и успокаивающих средств), который улучшает кровообращение, способствует нормализации артериального давления, кровь и кислород больше поступают в клетки мозга, уменьшая головную боль.

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Молочные продукты - молоко, творог, кефир, йогурт. Источник кальция, недостаток которого приводит не только к повышению риска развития нарушений в обмене кальция (рахит у детей; слабое развитие мышц и скелета в юности; быстрая утрата стройной фигуры во взрослом возрасте; остеопороз, мучительные боли в костях, переломы шейки бедра в старшем и пожилом возрасте), но и может быть связан с повышением артериального давления и, как следствие, с головными болями.

Цельнозерновые продукты (крупы, например, бурый рис, овсянка, пшено, гречка, хлеб из муки грубого помола). Богаты витаминами группы В, которые положительно влияют на состояние нервной системы, помогают бороться с плохим настроением. Ведь нередко причина головной боли - переутомление и стресс. Кроме того, источники сложных углеводов участвуют в обменных процессах, функционировании всех систем организма, прежде всего желудочно-кишечного тракта. А нарушения пищеварения тоже могут проявляться головными болями.

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Здоровье, Головная боль, Советы медиков.
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