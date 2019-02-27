Названо пять правил питания для людей с гипертонией

Новости шоу бизнеса: Специалисты рассказали, каких правил нужно придерживаться гипертоникам, чтобы не допускать скачков давления.

Врачи напоминают: при заболевании гипертонией хорошее самочувствие человека зависит не только от таблеток, но и от образа жизни, в частности, питания.

Правило 1: контроль над количеством соли. По словам медиков, людям, страдающим гипертонией, в первую очередь важно сводить к минимуму употребление соли – съедать в день не более 6 граммов. Большим количеством соли отличаются полуфабрикаты, фастфуд и консервы – их употребление должно строго контролироваться, либо исключаться совсем.

Правило 2: меньше быстрых углеводов. В рационе питания гипертоника должно быть как можно меньше легкоусвояемых быстрых углеводов: сахара, меда, варенья, кондитерских изделий.

Правило 3: жирное и острое – только в виде исключения. Жирные мясные и молочные продукты, колбасы и паштеты, субпродукты, сливочное масло, жареная еда, а также острые блюда из питания гипертоников лучше исключить или же употреблять их только в виде исключения - в малом количестве по праздникам.

Правило 4: есть белок. Рекомендуемое для питания при гипертонии количество белка составляет 1,5 граммов на 1 килограмм массы тела. Лучшие источники - нежирный творог, куриная грудка, бобовые, постное мясо, индейка.

Правило 5: заменять вредные продукты полезными. Вот что конкретно рекомендуют врачи:

Жир - 75 граммов в сутки. Чтобы их получить, употреблять кукурузное, соевое, рапсовое или оливковое масла, в которых много полиненасыщенных жирных кислот.

Овощи - свежие или отварные. Использовать брокколи, цветную капусту, сладкий перец, томаты, шпинат.

Мучное – только не изделия из белой муки. Если хлеб, то цельнозерновой, если макароны - то из твердых сортов пшеницы.

Десерт - вместо выпечки есть натуральные фрукты и ягоды. Благодаря обилию витаминов и клетчатки они эффективно помогают выводить лишний холестерин.