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Стало известно, какой овощ помогает стабилизировать уровень сахара в крови

Стало известно, какой овощ помогает стабилизировать уровень сахара в крови
12:30 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диабет представляет собой хроническое пожизненное расстройство, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким.

Употребление этого зеленого овоща помогает снизить уровень сахара в крови. А значит, его следует включить в рацион жертв диабета второго типа.

В 2012 году от диабета официально страдало 382 млн жителей нашей планеты, а в 2035 году их число составит 592 млн. Речь идет только о тех, у кого диабет диагностировали, а практика показывает, что до 30% пациентов с диабетом пока не знают об этом. Напоминаем, что при диабете второго типа поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина, либо клетки организма человека не вступают в реакцию с инсулином. Данный гормон отвечает за контроль уровня глюкозы в крови. Среди симптомов диабета повышенная жажда, частое мочеиспускание, нарушения сна, расстройства зрения и сильный голод.

Крайне важно в случае диабета принимать необходимые и выписанные врачом лекарства, но стабилизировать уровень сахара в крови можно и с помощью правильного питания. Употребление кабачков позволяет предотвратить скачки уровня сахара в крови, как подчеркивают британские нутриционисты. Эти зеленые овощи не дают уровню сахару подниматься, поскольку они обладают низким гликемическим индексом. Кроме того, в кабачках содержится минимальное количество сахара и углеводов, зато они набиты пищевыми волокнами и прекрасно насыщают человека на длительный срок. Все это играет важную роль в деле контроля диабета или его предотвращения.

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В кабачках содержатся волокна разновидности полисахаридов, а также другие ценные нутриенты вроде пектина. Все они полезны для регулирования уровня сахара в крови. Кроме того, аналогичный эффект оказывают и лесные орехи, которые тоже нужно активно употреблять.

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Здоровье, Кабачки, Сахар, Диабет, Сахар в крови, Советы медиков.
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