Стало известно, какой сок наиболее полезен для оздоровления кишечника

По мнению британского диетолога Сиана Бейкера, для оздоровления кишечника наиболее полезен сок сельдерея. Специалист утверждает, что его употребление повышает содержание полезных для здоровья бактерий в кишечной микрофлоре.
"Ежедневное употребление 500 мл сока сельдерея коррелирует с уменьшением воспалительных процессов в кишечнике и активизацией борьбы кишечных микроорганизмов с токсинами", — сказал Сиан Бейкер.
Кроме того, сельдерей является богатым источником клетчатки, которая стимулирует пищеварение. В составе сока сельдерея содержится много магния и марганца – эти нутриенты очень важны для здоровых и активных процессов пищеварения в организме. Марганец стимулирует выработку организмом важных ферментов, улучшающих расщепление пищи, а магний способствует активному расходованию пищевых калорий в процессе производства энергии.
"Таким образом, употребление сельдерея и сока сельдерея окажется наиболее полезным для пациентов, которым необходимо нормализовать вес, а также для диабетиков и пожилых людей", — утверждает эксперт.
В дополнение он сообщил, что в отличие от соков других овощей и фруктов сок сельдерея может похвастаться своей очень низкой калорийностью. Помимо этого, зелень сельдерея полезна как средство профилактики нервных расстройств и переутомления.
Также учеными было обнаружено, что сельдерей содержит специфическое химическое вещество (3-н-бутилфталид), под действием которого расширяются кровеносные сосуды, что способствует уменьшению кровяного давления. Антиоксидантные вещества, содержащиеся в стеблях сельдерея, дают эффект расслабления эндотелиальной выстилки на поверхности кровеносных сосудов, что способствует улучшению состояния всей сердечно-сосудистой системы.