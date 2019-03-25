Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Медики рассказали, как могут навредить свежевыжатые соки

Медики рассказали, как могут навредить свежевыжатые соки
11:49 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: picjumbo.com

Новости шоу бизнеса: Эксперты советуют помнить, что такие соки вполне способны навредить организму.

Специалисты Академии питания и диетологии в США предостерегают от частого и тем более ежедневного употребления свежевыжатые соки.

После того, как плоды проходят соковыжималку, в получаемых их них соках остается лишь незначительное количество клетчатки, а, кроме того, практически исчезают полифенолы и антиоксиданты, которые содержатся в сердцевине и кожуре овощей и фруктов.

В сравнении с цельными плодами сок из них оказывается лишенным массы полезных веществ, констатировали эксперты. Тем, кто по каким-то причинам не может употреблять цельные овощи и фрукты, они порекомендовали отказаться от соковыжималок в пользу блендера. При этом в конечном продукте окажется больше богатой клетчаткой мякоти.

Вполне конкретно свежевыжатые соки могут навредить человеку своей способностью повышать сахар в крови. Ежедневное употребление свежевыжатых соков в перспективе вполне может вылиться в развитие диабета, предупреждают специалисты ассоциации.

Стало известно, какой сок наиболее полезен для оздоровления кишечника

"Свежевыжатый сок резко повышает уровень сахара в крови, причем способен довести его до драматических масштабов. Цельные фрукты не дают такого эффекта", — заметил диетолог Робин Форутан.

По его словам пить свежевыжатые соки лучше изредка – например, при сильном упадке сил. Хранить такие соки не рекомендуется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Соки, Натуральные соки, Свежевыжатые соки, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь