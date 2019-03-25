Медики рассказали, как могут навредить свежевыжатые соки

Новости шоу бизнеса: Эксперты советуют помнить, что такие соки вполне способны навредить организму.

Специалисты Академии питания и диетологии в США предостерегают от частого и тем более ежедневного употребления свежевыжатые соки.

После того, как плоды проходят соковыжималку, в получаемых их них соках остается лишь незначительное количество клетчатки, а, кроме того, практически исчезают полифенолы и антиоксиданты, которые содержатся в сердцевине и кожуре овощей и фруктов.

В сравнении с цельными плодами сок из них оказывается лишенным массы полезных веществ, констатировали эксперты. Тем, кто по каким-то причинам не может употреблять цельные овощи и фрукты, они порекомендовали отказаться от соковыжималок в пользу блендера. При этом в конечном продукте окажется больше богатой клетчаткой мякоти.

Вполне конкретно свежевыжатые соки могут навредить человеку своей способностью повышать сахар в крови. Ежедневное употребление свежевыжатых соков в перспективе вполне может вылиться в развитие диабета, предупреждают специалисты ассоциации.

"Свежевыжатый сок резко повышает уровень сахара в крови, причем способен довести его до драматических масштабов. Цельные фрукты не дают такого эффекта", — заметил диетолог Робин Форутан.

По его словам пить свежевыжатые соки лучше изредка – например, при сильном упадке сил. Хранить такие соки не рекомендуется.