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Стало известно, кому вредно есть бананы

Стало известно, кому вредно есть бананы
13:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua picjumbo.com

Новости шоу бизнеса: Они способны устранять бессонницу, отеки, а также быстро и на длительное время утоляют голод.

Бананы обладают массой полезных свойств, но в тоже время они могут стать причиной недомогания и даже дать старт развитию опасных заболеваний.

Так ученые установили, что бананы обладают большим количеством полезных свойств, поэтому их рекомендуют употреблять в пищу всем людям.

Обратная сторона медали – сложность переваривания бананов в организме. Поэтому у некоторых людей этот фрукт вызывает тяжесть в желудке и даже изжогу. В редких случаях ягоды могут вызывать метеоризм и раздражение кишечника. Такие неприятности появляются в связи с брожением фрукта в кишечнике. Также ученые установили, что бананы воздействуют на уровень свертываемости крови, повышая его. В некоторых случаях фрукты вызывают образование тромбов. Чрезмерно большое употребление бананов приводит к повышению уровня сахара в крови. Также ученые установили, что бананы могут обезвоживать организм.

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Эксперты не рекомендуют употреблять бананы людям, страдающим от инсультов и заболеваний сердца. Кроме того, он них следует воздержаться диабетикам, людям, страдающим от желудочных заболеваний, а также ожирением.

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Здоровье, Фрукты, Бананы, Польза банан, Советы медиков.
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