Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Медики назвали самые полезные свойства свеклы

Медики назвали самые полезные свойства свеклы
09:07 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Этот корнеплод имеет много оздоровительных свойств. Эксперты назвали лучшие из них.

Свекла содержит бетанины, которые в организме "работают" как мощнейшие антиоксиданты

Многие медики сравнивают обычную дешевую скромницу-свеклу по эффективности ее действия на организм с лекарствами. 

Помогает от запоров. Свекла – достойный конкурент разным слабительным. Об этом нужно обязательно помнить людям, которым хорошо знакома проблема запоров. По словам ученых, при умеренных запорах свекла действует как лекарственный препарат. При хронических запорах, в особенности у пожилых людей, они рекомендуют ежедневно употреблять вареную свеклу в количестве 100-150 граммов.

Помогает от гипертонии. Ряд ученых считают, что среди всего продуктового разнообразия обычная свекла — это самое эффективное оздоровительное средство при гипертонии. Научно доказано, что сок свеклы обладает свойством делать кровеносные сосуды более эластичными и снижать интенсивность воспалительных процессов, благодаря чему тормозится развитие гипертонии и атеросклероза.

Действует как афродизиак. Еще в Древнем Риме свекла была известна своим стимулирующим эффектом. Современные исследования подтвердили: хотя заменить собой виагру свекла и не в состоянии, она тем не менее хорошо помогает мужчинам с честью исполнять супружеский долг. Эта способность свеклы оздоровлять сексуальную жизнь связана с ее действием на сосуды. Мужчинам, принимающим виагру, медики даже рекомендуют не употреблять блюда со свеклой.

Стало известно, кому вредно есть бананы

Предотвращает рак. Свекла содержит бетанины, которые в организме "работают" как мощнейшие антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы – молекулы, повреждающие целостность клеток и ускоряющие тем самым процессы старения и мутаций в генах, способствующих развитию рака. По мнению ученых, сок свеклы обладает более сильной антиоксидантной активностью, чем соки других плодов, включая даже гранат, помидоры, апельсины.

Тонизирует организм. Специалистами по спортивной медицине было доказано, что сок свеклы оказывает физиологически стимулирующее действие, приводя к увеличению физической активности. Тесты со спортсменами, употреблявшими свекольный сок, демонстрировали повышение выносливости и улучшение результатов. Ученые считают, что по мере старения употребление свекольного сока должно стать регулярной привычкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Свекла, Советы медиков, Свойства свеклы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь