Медики назвали самые полезные свойства свеклы

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Свекла содержит бетанины, которые в организме "работают" как мощнейшие антиоксиданты

Многие медики сравнивают обычную дешевую скромницу-свеклу по эффективности ее действия на организм с лекарствами.

Помогает от запоров. Свекла – достойный конкурент разным слабительным. Об этом нужно обязательно помнить людям, которым хорошо знакома проблема запоров. По словам ученых, при умеренных запорах свекла действует как лекарственный препарат. При хронических запорах, в особенности у пожилых людей, они рекомендуют ежедневно употреблять вареную свеклу в количестве 100-150 граммов.

Помогает от гипертонии. Ряд ученых считают, что среди всего продуктового разнообразия обычная свекла — это самое эффективное оздоровительное средство при гипертонии. Научно доказано, что сок свеклы обладает свойством делать кровеносные сосуды более эластичными и снижать интенсивность воспалительных процессов, благодаря чему тормозится развитие гипертонии и атеросклероза.

Действует как афродизиак. Еще в Древнем Риме свекла была известна своим стимулирующим эффектом. Современные исследования подтвердили: хотя заменить собой виагру свекла и не в состоянии, она тем не менее хорошо помогает мужчинам с честью исполнять супружеский долг. Эта способность свеклы оздоровлять сексуальную жизнь связана с ее действием на сосуды. Мужчинам, принимающим виагру, медики даже рекомендуют не употреблять блюда со свеклой.

Предотвращает рак. Свекла содержит бетанины, которые в организме "работают" как мощнейшие антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы – молекулы, повреждающие целостность клеток и ускоряющие тем самым процессы старения и мутаций в генах, способствующих развитию рака. По мнению ученых, сок свеклы обладает более сильной антиоксидантной активностью, чем соки других плодов, включая даже гранат, помидоры, апельсины.

Тонизирует организм. Специалистами по спортивной медицине было доказано, что сок свеклы оказывает физиологически стимулирующее действие, приводя к увеличению физической активности. Тесты со спортсменами, употреблявшими свекольный сок, демонстрировали повышение выносливости и улучшение результатов. Ученые считают, что по мере старения употребление свекольного сока должно стать регулярной привычкой.