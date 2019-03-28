Стало известно, что частое употребление яиц опасно для здоровья

Новости шоу бизнеса: Исследователи полагают, что каждая дополнительная половинка яйца, которую человек ест за день, увеличивает риск преждевременной смерти на 1,9%.

Американские исследователи Северо-западного университета пришли к выводу, что частое употребление яиц может вызвать серьезные проблемы с сердцем и сосудами.

Эксперты рассказывают, что в одном большом яйце присутствует примерно 186 миллиграммов холестерина. То есть в трех яйцах их почти 300. Такой показатель повышает риск развития болезней сердца и сосудов у человека на 3,2%. А риск смертности повышается на 4,4%.

Исследование проводил со своими коллегами доктор Виктор Жонг. Ученый рассказал, что эксперименты, которые проводились ранее, не учли, что у людей могут быть некоторые нездоровые привычки. Это такие, как плохое питание, курение и небольшая физическая нагрузка.

– Новое же исследование, которые мы провели, включает всестороннюю оценку этих факторов, – пояснил автор научной работы.

В рамках изучения проблемы эксперты обработали данные шести американских исследовательских групп. Всего привлекалось примерно 30 тысяч волонтеров. Средний возраст добровольцев – 17,5 лет. Пока за людьми наблюдали, примерно у 5 тысяч 400 человек обнаружили изменения в сердце и проблемы с сосудистой системой.