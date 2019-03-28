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Супрун объяснила украинцам, чем опасен глутамат натрия

Супрун объяснила украинцам, чем опасен глутамат натрия
14:46 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Глава Минздрава рассказала, чем опасен глутамат натрия, которого так много в еде мгновенного приготовления.

Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объяснила украинцам, что такое глутамат натрия и стоит ли его опасаться.

"Глутамат натрия - это соль глутаминовой кислоты. Она встречается в чипсах, вермишели мгновенного приготовления, китайской еде, соевом соусе, грибах и курином бульоне. Именно глутамат усиливает вкус и запах этих продуктов, а также наше желание их съесть. Глутамат естественно присутствует в традиционных азиатских блюдах, и ему приписывают вкус насыщенной душистой еды "умами", пятый вкус, кроме сладкого, соленого, кислого и горького", - говорится в сообщении.

Так, Супрун отметила, что от глутамата натрия может стать плохо лишь чувствительным к нему людям.

"В целом он безопасен в достаточно высоких дозах, ведь мы сами создаем глутаминовую кислоту. Глутаминовая кислота также один из самых распространенных нейромедиаторов в мозге. Нейроны выделяют его, когда общаются между собой. Но много глутаминовой кислоты в мозге не в пользу. Исследования показали, что когда ее сверх меры, нейроны начинают погибать", - отметила и. о. министра здравоохранения.

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Однако Супрун отметила, что продукты с глутаматом не могут потенциально вредить мозгу.

"Это не означает, что продукты с глутаматом могут потенциально вредить мозгу. Ведь глутаминовая кислота, потребляемая в составе пищи, к нему не поступает. Мы можем есть много продуктов с глутаматом, но они не попадут в центральную нервную систему, потому что не преодолевают барьер между кровью и мозгом. Мозг сам образует этот нейромедиатор в нужном количестве", - добавила Супрун.

Также Супрун сообщила, какой именно вред может нанести здоровью чрезмерное употребление глутамата натрия:

- глутамат в составе так называемой "мусорной еды": в чипсах, сухариках или растворимых супах. Такая пища малопитательна, не содержит клетчатки, витаминов или необходимых полезных веществ. Все, что с ней получает организм, єто калории и интенсивный вкус, что увеличивает желание есть эту пищу еще;

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- глутамат натрия в пище - это свободный глутамат, не связанный с белками. Он быстрее проникает в кровь, поэтому его концентрация резко возрастает. Из-за возникновения таких пиков чувствительным людям может стать плохо. Зато природный глутамат, который есть в помидорах, грибах или курятине, связан с белками. Он проникает в кровь постепенно без резкого роста;

- еще одна опасность - содержание натрия. Его избыток повышает давление, вредит работе почек, сердца и сосудов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой пищи, но и всего, что имеет много натрия, в том числе глутамат натрия.

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Минздрав, Чипсы, Ульяна Супрун, Глутамат натрия, Сухарики.
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