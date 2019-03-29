Назван фрукт, который особенно полезен для мужчин

Новости шоу бизнеса: Апельсин является одним из наиболее распространенных и популярных фруктов.

Его любят, потому что он доступен круглый год, полезен и вкусен. Апельсины - круглые цитрусовые фрукты диаметром от 2 до 3 дюймов с мелко текстурированной кожурой оранжевого цвета, толщина которой варьироваться в зависимости от сорта. Мякоть также оранжевого цвета и очень сочная.

Апельсины могут быть сладкими, горькими и кислыми, так что вам нужно научиться разбираться в сортах. Сладкие сорта, как правило, более ароматны. Они идеально подходят для изготовления соков.

Питательная ценность

Апельсины являются отличным источником витамина С и флавоноидов. Один апельсин (130 грамм) поставляет почти 100 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С. Когда вы съедаете целый апельсин, он обеспечивает хорошие диетические волокна. Особенно полезно альбедо (белый слой под кожурой), в нём содержится наибольшее количество ценных биофлавоноидов и других противораковых веществ.

Кроме того, апельсины являются хорошим источником витамина А, витаминов группы В, аминокислот, бета-каротина, пектина, калия, фолиевой кислоты, кальция, йода, фосфора, натрия, цинка, марганца, хлора и железа.

Польза для здоровья

В апельсине содержатся более 170 различных фитонутриентов и более 60 флавоноидов, многие из которых оказывают противовоспалительное, противоопухолевое и антиоксидантное воздействие. Сочетание большого количества антиоксиданта (витамин С) и флавоноидов в апельсинах делает его одним из лучших фруктов.

Атеросклероз. Регулярное потребление витамина С тормозит затвердение артерий.

Профилактика рака. Соединение, найденное в апельсинах и называемое лиминоид, помогает бороться с раком полости рта, кожи, легких, молочной железы, желудка и толстой кишки. Высокое содержание витамина С также действует как хороший антиоксидант, который защищает клетки от повреждений свободными радикалами.

Холестерин. Алкалоид синефрин, содержащийся в апельсиновой корке, сокращает производство печенью холестерина. Антиоксиданты борются с окислительным стрессом, который является главным виновником окисления плохого холестерина в крови.

Запор. Несмотря на то, что апельсин имеет кислый вкус, он оказывает щелочное воздействие на пищеварительную систему и помогает стимулировать выработку пищеварительных соков, предупреждая развитие запора.

Поврежденные сперматозоиды. Апельсина в день достаточно для человека, чтобы сохранить его сперму здоровой. Витамин С, антиоксидант, защищает сперматозоиды от генетических повреждений, которые могут вызвать врожденные дефекты у потомства.

Болезни сердца. Высокое потребление флавоноидов и витамина С, как известно, вдвое сокращает риск сердечных заболеваний.

Высокое кровяное давление. Исследования показали, что флавоноид гесперидин, содержащийся в апельсинах, способствует снижению высокого кровяного давления.

Иммунная система. Витамин С активизирует белые клетки крови, которые борются с инфекциями, укрепляет иммунную систему.

Камни в почках. Ежедневное употребление апельсинового сока значительно снижает риск образования кальциево-оксалатных камней в почках.

Кожа. Антиоксиданты, содержащиеся в апельсинах, защищают кожу от свободных радикалов, способных вызывать признаки старения.

Язвенная болезнь желудка. Употребление продуктов, богатых витамином C, помогает снизить риск развития язвенной болезни и, в свою очередь, снижает риск развития рака желудка.

Вирусные инфекции. Апельсины богаты полифенолами, которые обеспечивают защиту от вирусных инфекций.

Советы

Чтобы извлечь больше сока из апельсинов, храните их при комнатной температуре. Витамин С разрушается быстро, когда подвергается воздействию воздуха, поэтому съедайте апельсин сразу же после того, как очистите его. Апельсины можно хранить при комнатной температуре в течение двух недель. Не храните их завернутыми и влажными в холодильнике, их может поразить плесень.

Внимание

Без сомнения, апельсины очень полезны для здоровья, но всегда следует помнить, что есть их нужно в меру. Чрезмерное потребление любых цитрусовых может привести к выщелачиванию кальция из органов тела, вызывая распад костей и зубов.

Хотя мы редко используем апельсиновую корку, полезно знать, что кожура цитрусовых содержит некоторые масла, которые могут помешать усвоению витамина А.