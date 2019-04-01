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Медики обнаружили удивительный эффект витамина С

Медики обнаружили удивительный эффект витамина С
09:26 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Ученые утверждают, что витамин С обладает эпигенетическим эффектом.

Ряд исследований показал, что прием витамина С сокращает пребывание пациентов в реанимации. 

Работа международной финско-австралийской группы ученых под руководством Элизабет Чокер показала: витамин С оказывает различное влияние на состояние здоровья и может влиять на практические результаты. В частности, на продолжительность пребывания в реанимации.

Учеными были проанализированы 18 контролируемых испытаний, в которых участники принимали витамин С. Специалисты установили: в среднем использование витамина С сокращало нахождение пациентов в отделении интенсивной терапии на 7,8%.

"В шести исследованиях пероральный прием витамина С в количестве 2 грамма в день уменьшал время пребывания в реанимационных отделениях в среднем на 8,6%", — отметили авторы проекта.

Полезные свойства томатного сока неоценимы

Специалисты считают, что необходимо продолжить исследования в поиске оптимальной дозировки витамина С для эффективного восстановления пациентов отделений интенсивной терапии. Например, нужно выяснить, как будет действовать витамин в количестве выше 2 граммов в день. также должна быть исследован для пациентов реанимации",

"Витамин С задействован в синтезе некоторых веществ, которые влияют на сердечно-сосудистую систему и участвуют в энергетическом обмене. Он обладает эпигенетическим эффектом и может влиять на сотни генов. Данный витамин является безопасным и недорогим необходимым питательным веществом и может вводиться больным в отделениях интенсивной терапии, хотя необходимы дальнейшие исследования", — резюмировали научные эксперты.

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