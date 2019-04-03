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Бессонница может сделать из обычного человека сладкоежку

Бессонница может сделать из обычного человека сладкоежку
22:13 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили, что хроническая нехватка сна заставляет нас набрасываться на сладкое.

Хорошо известно, что нехватка сна негативно отражается на уровне энергии и на настроении человека. В ходе исследования с участием 51 мужчины ученые из Университета Мичигана доказали, что бессонница может стать причиной нездоровой тяги к сладкому. Сон является очень сложным и пока плохо понимаемым наукой процессом, ученым все еще не удается до конца разобраться в том, каким образом нарушения сна воздействуют на вкусовые рецепторы. Появилось предположение, что при бессоннице активируется зона мозга, которая заставляет нас стремиться к употреблению сладостей.

Кроме того, из-за нехватки сна вырастает и вероятность так называемого стрессового употребления пищи, объясняемого выработкой гормона кортизола. Официально нам рекомендуют спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Для того чтобы установить связь между нехваткой сна и тягой к сладкому, ученые пригласили к экспериментам здоровых мужчин, не имевших бессонницы. К их голове присоединяли электроды, когда они нормально спали в течение двух последовательных ночей. Электроды измеряли электрическую активность мозга для определения того, сколько времени человек проводит во сне, включая и разные его фазы.

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В заключительной части эксперимента его участники в лаборатории пробовали от 14 до 18 сахаросодержащих напитков, которые они должны были выстроить в список по степени предпочтения. Чем меньше мужчины проводили времени во сне, тем более предпочтительными оказывались для них наиболее сладкие напитки. Особенно заметной была связь между тягой к сладостям и снижением продолжительности фазы сна с быстрым движением глаз, во время которой мозг является наиболее активным, а людям снятся сны.

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Здоровье, Сладкое, Сон, Бессонница, Нехватка сна, Сладкоежка.
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