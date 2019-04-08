Врачи назвали продукты, вызывающие бессоницу

Что нельзя есть на ночь:
темный шоколад (усиливает сердцебиение и вызывает бессонницу).
мясо (белок замедляет пищеварение, и вместо того, чтобы спать, организм переваривает пищу);
сельдерей (природное мочегонное);
вино (быстро перерабатывается и заставляет просыпаться несколько раз за ночь);
кофе (есть вероятность вообще не уснуть);
энергетические напитки (из-за высокого содержания кофеина, приравниваются к двум-трем чашкам кофе);
газированные напитки (кофеин и бензоат натрия - не лучшее сочетание для полноценного сна);
помидоры (аминокислота тиамин стимулирует активность мозга и нарушает спокойный сон).