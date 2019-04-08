Медики рассказали, сколько можно есть сахара

Новости шоу бизнеса: Диетолог Алла Погожева рассказала о том, сколько можно есть сахара, не боясь навредить здоровью.

При отсутствии ожирения и проблем со здоровьем есть сахар можно в количестве не более 10% от калорийности рациона, рассказала диетолог Алла Погожева. При некоторых заболеваниях от сахара следует отказаться совсем.

Диетолог констатировала: людям, которые не страдают ожирением и ощущают потребность в сладком, следует употреблять не более двух столовых ложек сахара в сутки. В то же время Погожева пояснила, что этот лимит соотносится с рационом в две тысячи калорий за сутки.

"Количество сахара считается по формуле: 10% от общей калорийности рациона. В это количество входит то, что добавляется в чай, содержится в соусах, кондитерских изделиях, — во всей пище", — рассказала специалист.

Погожева добавила, что избыточно потребляемый сахар становится фактором развития множества заболеваний -ожирения, сахарного диабета второго типа и гиперлипидемии, которая также может привести к ишемической болезни сердца. По словам диетолога, упомянутые выше две ложки сахара позволительны лишь здоровым людям, тогда как людям с избыточной массой тела, сахарным диабетом второго типа, гиперлипидемией IIB или IV типа следует исключить сахар из рациона.

К отмене сахара как вкусовой привычке человек может привыкнуть за две недели, подсказала специалист.