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Стало известно, как прогулки влияют на организм человека

Стало известно, как прогулки влияют на организм человека
10:14 Сегодня Телеграф changeua.com Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Благодаря прогулкам на природе вы заметите, как улучшилось ваше общее состояние – первыми отступят головные боли, а затем и суставные.

С каждым днем на улице становится все теплее и вот почему стоить гулять на свежем воздухе абсолютно каждому.

Эксперты выяснили, что если гулять хотя бы по десять минут каждый день, это поможет снизить риск преждевременной смерти (на 15%), возникновения диабета 2 типа (на 40%), болезней сердца (на 35%), старческой деменции (на 30%) и некоторых раковых заболеваний (на 20%). Положительный эффект от прогулок был более выражен у пожилых людей старше 60 лет. Средний темп способствовал снижению риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, а быстрый - на 53%.

Ходьба быстрым шагом не только расслабляет и предохраняет нас от стресса, но и позволяют укрепить мускулатуру ног и таза. Эта физическая активность улучшает наше кровообращение, снижает артериальное давление и ускоряет метаболизм. Благодаря этому нам становится легче сбросить вес.

Пребывание на свежем воздухе улучшает работу пищеварительной системы. Поэтому длительные прогулки помогают сжигать лишние калории и, таким образом, избавляться от набранных за зиму килограммов.

Медленная ходьба в течение часа сжигает 169-200 ккал, а в быстром темпе - до 300 ккал. Если вы идете по песчаной дороге со скоростью 80 м минуту, то тратите около 450 ккал. Прогулка в быстром темпе по неудобной дороге с ямами и кочками поможет сжечь 445-525 ккал за час ходьбы. Ходьба по лестнице вверх сжигает от 540 до 740 кКал в час. Эти цифры приведены на примере человека со средним весом. Но чем больше его вес, тем выше затраты энергии.

Пребывание на свежем воздухе повышает уровень кислорода в крови. Это хорошо сказывается не только на нашей физической деятельности, но и на наших умственных способностях: память улучшается, а концентрация внимания увеличивается.

Прогулки избавляют от хандры. Согласно исследованию в Стэнфордском университете, 90-минутная прогулка по лесу снижает деятельность конкретной области головного мозга, которая активна, когда человек испытывает негативные эмоции или депрессию.

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Витамин D, полезный для костей и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, синтезируется в нашем организме преимущественно под воздействием солнечного света. Поэтому очень важно регулярно проводить несколько часов в день на открытом воздухе.

Прогулки являются отличной профилактикой близорукости. Особенно полезно это будет для детей.

Ходьба обеспечивает здоровый сон. Если вы страдаете бессонницей - вечерняя прогулка именно то, что вам совершенно необходимо.

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Здоровье, Прогулки, Прогулки на свежем воздухе, Советы медиков.
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