ТОП-4 натуральных средства лечения экземы

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Сотни лекарств предназначены для лечения этого распространенного расстройства кожи.

Кокосовое масло. Обязательно попробуйте воспользоваться этим средством, ведь кокосовое масло содержит такие компоненты, как каприловая и лауриновая кислоты, а также витамины наряду с другими здоровыми ингредиентами.

Благодаря данному содержанию можно сохранять увлажненность кожи, уменьшая ее сухость. Наконец, у кокосового масла имеютсяя свойства антиоксиданта и противомикробного препарата, помогающего заживлять разного рода кожные раздражения. Нанесите некоторое количество кокосового масла на наиболее затронутые экземой места для того, чтобы привести их в порядок.

Масло жожоба. Оно проникает глубоко под кожу и увлажняет ее. В этом масле множество витаминов, минералов и важнейших жирных кислот, которые укрепляют здоровье кожи.

Английская соль. Распространенная во многих странах химическая субстанция, также известная как сульфат магния. У магния имеется противовоспалительное воздействие, он приглушает иммунную реакцию на разного рода аллергены. Добавьте некоторое количество английской соли в ванну. После ее принятия не забудьте увлажнить кожу.

Мед. Также обладает противовоспалительным и ранозаживляющим воздействием, помогает увлажнять кожу и снижать интенсивность инфекций из-за наличия антимикробных свойств.