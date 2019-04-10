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Стало известно, как ухаживать за кожей после 30 лет

Стало известно, как ухаживать за кожей после 30 лет
11:49 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

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После 30 лет кожа требует более тщательного ухода. В этой статье мы разберем, как именно женщина должна ухаживать за собой в этом возрасте.

Правильное питание 

От питания очень многое зависит, в том числе и состояние кожи женщины. После 30 лет нельзя бездумно есть сладости, фастфуд, чипсы и прочую вредную еду. Все это рано или поздно скажется на вашей коже. Мучное, жареное и сладкое не только портит кожу, но и приводит к набору лишнего веса, поэтому прежде, чем съесть булочку, подумайте дважды. 

Чрезмерное потребление сахара приведет к сухости эпидермиса, а слишком жирное (например, фастфуд) нарушает работу сальных желез. В итоге образуются прыщи, от которых будет не так-то просто избавиться. 

В рационе женщины, возраст которой выше 30 лет, должны быть полезные продукты – овощи, фрукты, крупы, орехи, морепродукты. Такой рацион благотворно скажется на состоянии кожи и улучшит ваше настроение.

Отсутствие стрессов 

Женщины после 30 лет чаще других начинают подвергаться стрессам. Работа, дом, дети – чего только не происходит в жизни. Но надо помнить, что стресс является убийцей красоты, здоровья и хорошего настроения. Поэтому следует найти гармонию в душе. Для того, чтобы кожа выглядела лучше, нужно обязательно использовать медитативные практики. Идеально подходят йога, медитация. Не будет лишним сделать массаж, например, расслабляющий, что тоже является непременным атрибутом ухода за кожей после 30 лет.

Походы к косметологу 

Уже после 30 лет надо задуматься о том, к какому косметологу начать ходить, если вы еще этого не делаете. Ведь именно специалист может подсказать, как действовать в вашем конкретном случае, какие средства использовать, как избавиться от морщин, пигментных пятен или раздражения на коже. Не нужно стесняться своих проблем, а стоит лишь записаться на прием к косметологу, чтобы правильно ухаживать за кожей после 30 лет.

Солнцезащитные средства

Как известно, загар старит кожу, поэтому женщине после 30 лет стоит ограничить пребывание на солнце, отказаться от солярия. А во время походов под солнцем (даже зимним) надо использовать специальные защитные средства. Суть в том, что есть два вида солнечного излучения – UVB-лучи и UVA-лучи. Первые приводят к ожогам на коже, а вторые проникают в глубокие слои кожи, провоцируя появление веснушек и процесс старения. Именно поэтому важно брать крем с защитой от двух типов лучей. 

Регулярность

если до 30 лет, в молодости, можно делать процедуры по уходу за кожей время от времени, то после 30 это недопустимо. Отсутствие регулярных ухаживающих процедур негативно скажется на состоянии кожи. Обязательно используйте дневной и ночной крем в зависимости от вашего типа кожи, масла, лосьоны, скрабы, пилинги. Но, разумеется, делайте это вдумчиво. Не стоит наносить все подряд, иначе можно только уничтожить красоту своей кожи.

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Прогулки

Свежий воздух отлично сказывается на состоянии кожи. Для здоровья и красоты важно как можно чаще гулять. Дело в том, что на эти показатели влияет циркуляция крови, для чего ей нужен кислород. А где его взять? Конечно, на улице, желательно на природе. ежедневные прогулки даже в течение получаса отлично скажутся на красоте кожи.

Настроение

Мы уже говорили, что отсутствие стрессов благотворно скажется на коже. Но есть еще один секрет ухода – улыбка и смех. Именно хорошее настроение украшает человека и делает его словно светящимся изнутри, отчего внешние недостатки, которые вы можете видеть в зеркале после 30 лет, даже будут незаметны.

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