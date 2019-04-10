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Медики назвали одну из причин появления морщин

Медики назвали одну из причин появления морщин
15:04 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые из США предложили очередную версию старения.

Увеличение морщин на лице связано с ростом концентрации жировых клеток на печени. 

Исследователи из Университета Вирджинии выдвинули свою версию старения и появления морщин – увеличение доли жира в печени. Данная гипотеза сформировалась в ходе изучения жировой болезни печени – неалкогольного гепатоза.

По словам специалистов, неалкогольное ожирение печени является типичным процессом в стареющем организме и связано оно с накопительным эффектом влияния неблагоприятных факторов (нездоровое питание, малоподвижность, общее ожирение). Авторы данной работы установили, что старению печени и росту жира в ней может способствовать дефицит белка ламина, содержащегося в органе. При его нехватке клетки печени теряют способность правильно синтезировать белок и начинают преобразовываться в жировые.

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Ученые считают, что их находка может положить начало методикам борьбы со старением, подразумевающим доставку к печени столь важного для нее ламина. По их словам, необходима идея эффективной транспортировки. Сами они предлагают использовать с этой целью модифицированные вирусы.

На обывательском уровне сохранить здоровье печени, а следовательно, и задержать связанное с ней появление морщин может помочь отказ от вредных привычек и употребление здоровой пищи. В частности, ученые рекомендуют употреблять яблоки, авокадо и грейпфруты.

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Здоровье, Морщины, Старение, Советы медиков, Появление морщин.
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