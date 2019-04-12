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Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья

Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья
11:55 Сегодня Телеграф planet-today.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Беспроводные наушники при использовании Bluetooth, вырабатывается особый тип низкоуровневых ЭМП, которые имеют название радиочастотное излучение.

Недавно в интернете появилось сообщение о том, что наушники, поддерживающие функцию Bluetooth, могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

Платформа для социальной журналистики Medium опубликовала текст-обращение от 2005 года. Этот документ содержал обращение 247 ученых из 42 стран, в котором была выражена обеспокоенность в связи с негативными последствиями от воздействий электромагнитных полей, которые образуются при использовании беспроводными устройствами. В своем обращении они призвали ВОЗ и ООН изменить имеющуюся редакцию руководств к беспроводным приборам, для защиты людей от опасных последствий для здоровья.

Электромагнитные поля — что это такое? ЭМП — невидимые глазу излучения, вырабатывающиеся электричеством. 

Проведенные исследования в 2018 году показало развитие у крыс онкологических заболеваний при использовании высоких уровней радиочастотного излучения (широко используется в сотовых телефонах 2G и 3G).

Директор Центра семьи и Сообщества социально-ориентированного здравоохранения Калифорнийского университета Джоэл М, Московица утверждает, что излучения при использовании беспроводной гарнитуры Bluetooth, значительно меньше, чем при использовании обычных сотовых телефонов.

Но, тем не менее, имеющие более низкое излучение беспроводные наушники и Bluetooth излучение, вызывают серьезную обеспокоенность у сотрудников здравоохранения. Эти опасения вызваны непосредственной близостью наушников к телу и голове, а так же продолжительностью их нахождения на теле.Федеральной комиссией выдвинуты новые требования в которых опубликована новая удельная скорость поглощения для наушников и она должна составлять не более 1,6 Вт на кг веса.

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Пока же лишь от нас самих зависит наша безопасность при использовании наушников и сотовых телефонов. Телефон должен располагаться не менее 25 см от лица когда мы отдыхаем. Московиц утверждает, что пользоваться телефоном можно только при высоком сигнале связи, так как низкий сигнал предполагает более высокий уровень излучения. При долгом разговоре по-сотовому — воспользуйтесь громкой связью (по возможности). Контролируйте время, в течение которого ваши дети сидят в наушниках. Ведь дети наиболее уязвимы воздействию излучений. Об этом заявила Сантоша Кесари, нейроонколог Онкологического института Джона Уэйна (Калифорния).

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Здоровье, Bluetooth, Bluetooth-наушники, Советы медиков.
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