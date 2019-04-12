Медики назвали главный секрет красоты и молодости

Новости шоу бизнеса: Ученые считают, что употребление здоровой и качественной пищи поможет сохранить нашу красоту и молодость.

По сообщениям редакции ToDay News Ufa, ученым удалось найти причины, которые влияют на нашу молодость и красоту. При проведении исследований, специалисты пришли к выводу, что главной причиной от чего зависит наша красота и молодость, является наша повседневная жизнь.

Для этого необходимо:

— употреблять пищу маленькими порциями. При этом блюда должны быть разнообразными и полезными;

— продукты должны быть натурального происхождения;

— обязательно должны соблюдаться нормы по приготовлению пищи;

— необходимо твердо придерживаться режима питания;

— последний прием пищи должен быть не позднее 18.00;

— необходимо взять себе за привычку — голодать один раз в неделю, чтобы разгрузить организм;

— научитесь получать удовольствие и наслаждение от вкушаемой пищи;

— пейте достаточно чистую воду (кофе, чай сюда не входят);

— по возможности ограничьте, а лучше совсем откажитесь от мучных изделий, фастфудов, сладостей в виде конфет, печенья.

Попробуйте прислушаться к этим простым советам специалистов. Ваша красота и молодость — в ваших руках.