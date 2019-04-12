Медики назвали главный секрет красоты и молодости

По сообщениям редакции ToDay News Ufa, ученым удалось найти причины, которые влияют на нашу молодость и красоту. При проведении исследований, специалисты пришли к выводу, что главной причиной от чего зависит наша красота и молодость, является наша повседневная жизнь.
Для этого необходимо:
— употреблять пищу маленькими порциями. При этом блюда должны быть разнообразными и полезными;
— продукты должны быть натурального происхождения;
— обязательно должны соблюдаться нормы по приготовлению пищи;
— необходимо твердо придерживаться режима питания;
— последний прием пищи должен быть не позднее 18.00;
— необходимо взять себе за привычку — голодать один раз в неделю, чтобы разгрузить организм;
— научитесь получать удовольствие и наслаждение от вкушаемой пищи;
— пейте достаточно чистую воду (кофе, чай сюда не входят);
— по возможности ограничьте, а лучше совсем откажитесь от мучных изделий, фастфудов, сладостей в виде конфет, печенья.
Попробуйте прислушаться к этим простым советам специалистов. Ваша красота и молодость — в ваших руках.