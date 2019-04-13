Простые советы: как сохранить слух меломану

Новости шоу бизнеса: Музыка помогает отвлечься и отдохнуть, а кому-то - сосредоточиться.

Однако многие слушают любимые композиции подолгу и на опасной громкости - более 80 дБ. В этом случае существует вероятность лишиться слуха.

Благодаря научно-техническому прогрессу, человек может наслаждаться композициями в любое время. Достаточно подключить наушники к смартфону или плееру.

Постоянное воздействие громкого звука на уши может привести к печальным последствиям. Как же сохранить слух?

1. Специалисты отмечают: допустимое время прослушивания – не более 1 часа в день. Такой график позволит ушам отдыхать от нагрузки.

2. Эксперты советуют выбирать наушники с шумоподавлением. Возможно, стоят они дороже, зато сохраняют здоровье. Такое устройство блокирует шум, и в результате музыку мы слышим более четко, а громкость увеличивать нет необходимости.

3. Допустимая громкость – на 60 процентов ниже максимально возможной в вашем устройстве. Новые проигрыватели позволяют увеличить громкость до 100 дБ и больше. Однако опасными для здоровья человека считаются уже 85 дБ.

4. Наушники-вкладыши также помогут сохранить слух меломанам. Устройство не посылает звук прямо на барабанную перепонку, так как крепится не внутри ушей.

5. Если вы слушаете любимые мелодии в шумных местах, невольно начинаете увеличивать громкость, чтобы звук был четче. Но стоит помнить об опасности для слуха. Лучше дождаться возможности прослушать композиции в более спокойном и тихом месте.