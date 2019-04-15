"Правда или миф?": керосин помогает при ангине

Новости шоу бизнеса: О чудодейственных свойствах керосина ходят легенды.

У многих наверняка найдется такой знакомый, который запросто припомнит историю, как он однажды заболел и вылечился с помощью керосина.

Керосин обеззараживает, убивает паразитов, подсушивает и глубоко проникает в ткани. Этими свойствами обусловлена его эффективность. Сегодняшние врачи не применяют это средство в своей практике, но несколько десятилетий назад, рекомендацию полоскать горло керосином можно было получить от специалиста с медицинским образованием.

Эта жидкость, попадая в горло, вызывает мощный прилив крови к его тканям, поэтому полоскание в течение одной секунды быстро успокаивает даже самую сильную боль. Для таких манипуляций нужно было брать только очищенный керосин, у него есть соответствующая маркировка. Специалисты рекомендовали полоскать горло на задержке дыхания, затем нужно было выплюнуть керосин, выдохнуть и некоторое время подышать с открытым ртом.

Современные врачи напоминают, что керосин - это очень агрессивная жидкость, которая просто-напросто "сжигает" все в горле, под удар попадают не только вредные бактерии, провоцирующие ангины и тонзиллиты, но и полезную флору. Случаи излечения известны, и тут, вероятно, работает принцип - что не убивает, делает сильнее. Но риск от такого лечения выше предполагаемой пользы. Поскольку керосин быстро и глубоко проникает в ткани, он попадает в кровоток, от этого серьезно страдают почки и печень.