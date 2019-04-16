Скачать
Вторник, 16.04.2019
Гройсман рассказал, какие темы намерен обсудить с властями Словакии
Гройсман рассказал, какие темы намерен обсудить с властями Словакии
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии

Медики рассказали о домашних средствах от болей в плечах

Медики рассказали о домашних средствах от болей в плечах
10:05 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Иногда эти боли можно лечить без помощи лекарств.

Они являются наиболее распространенными видами суставных и мышечных болей. 

Терапия льдом. Ледяная терапия — это хороший выбор для снижения уровня воспалений в плечах. На некоторое время она позволит вашим тканям онеметь. Холод расслабляет напряженные суставы и мышцы. Можно прикладывать ледяные компрессы в мягком полотенце к воспаленным плечам приблизительно на 20 минут. Делайте это не реже 5 раз в день. Особенно эффективна ледяная терапия при свежих травмах.

Горячие компрессы. Обычно они используются при застарелых повреждениях. если вы уже очень долго страдаете от болей в плечах, то горячая грелка расслабит напряженные мышцы в поврежденной зоне за счет увеличения притока крови. Используйте горячие компрессы в различных формах, включая традиционные грелки и даже бутылки с горячей водой. Можно использовать и электрическое одеяло. В некоторых случаях помогает горячий душ.

Масло лаванды. Приносит облегчение при болях в плечах, обладает анальгезирующим и противовоспалительным эффектом. Добавьте несколько капель лаванды в ванну и погрузите себя в эту теплую воду приблизительно на 30 минут.

Имбирный чай. Напиток, имеющий множество полезных преимуществ. Среди них и обезболивание. Имбирный чай обладает противовоспалительным воздействием, он стимулирует приток крови к поврежденной зоне.

Названо защиту от пота без вреда для здоровья

Сок лайма. Содержит цитрусы, является хорошим источником противовоспалительных антиоксидантов, помогающих избавиться от боли. Особенно от боли при артритах. Надо выдавить некоторое количество лайма и смешать с водой и медом. Пейте этот напиток регулярно.

Плечевой массаж. Обратитесь к квалифицированному массажисту, но прежде получите добро на проведение этого массажа от своего лечащего врача. В некоторых случаях массаж может быть опасным и даже вредным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Советы медиков, Боль в плече, Как вылечить боль в плече, Боль в плечах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
04 Активисты подали в суд на Зеленского: постановление уже в НАБУ
05 Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
Погода в Украине 16 апреля: дожди, местами со снегом
Итоги дня 15 апреля: Савченко и Рубана освободили, пожар в Нотр-Даме, обращение Зеленского и выступление Порошенко
Главные новости 15 апреля
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь