Медики рассказали о домашних средствах от болей в плечах

Новости шоу бизнеса: Иногда эти боли можно лечить без помощи лекарств.

Они являются наиболее распространенными видами суставных и мышечных болей.

Терапия льдом. Ледяная терапия — это хороший выбор для снижения уровня воспалений в плечах. На некоторое время она позволит вашим тканям онеметь. Холод расслабляет напряженные суставы и мышцы. Можно прикладывать ледяные компрессы в мягком полотенце к воспаленным плечам приблизительно на 20 минут. Делайте это не реже 5 раз в день. Особенно эффективна ледяная терапия при свежих травмах.

Горячие компрессы. Обычно они используются при застарелых повреждениях. если вы уже очень долго страдаете от болей в плечах, то горячая грелка расслабит напряженные мышцы в поврежденной зоне за счет увеличения притока крови. Используйте горячие компрессы в различных формах, включая традиционные грелки и даже бутылки с горячей водой. Можно использовать и электрическое одеяло. В некоторых случаях помогает горячий душ.

Масло лаванды. Приносит облегчение при болях в плечах, обладает анальгезирующим и противовоспалительным эффектом. Добавьте несколько капель лаванды в ванну и погрузите себя в эту теплую воду приблизительно на 30 минут.

Имбирный чай. Напиток, имеющий множество полезных преимуществ. Среди них и обезболивание. Имбирный чай обладает противовоспалительным воздействием, он стимулирует приток крови к поврежденной зоне.

Сок лайма. Содержит цитрусы, является хорошим источником противовоспалительных антиоксидантов, помогающих избавиться от боли. Особенно от боли при артритах. Надо выдавить некоторое количество лайма и смешать с водой и медом. Пейте этот напиток регулярно.

Плечевой массаж. Обратитесь к квалифицированному массажисту, но прежде получите добро на проведение этого массажа от своего лечащего врача. В некоторых случаях массаж может быть опасным и даже вредным.