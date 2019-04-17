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Вещи, после которых обязательно нужно мыть руки

Вещи, после которых обязательно нужно мыть руки
14:05 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Самые грязные вещи в повседневной жизни, после которых обязательно нужно мыть руки.

Это очень важно, поскольку большинство болезнетворных бактерий обитает именно на поверхности привычных нам вещей.

После каких предметов обязательно нужно мыть руки:

  • деньги;
  • мобильный телефон;
  • ручки сумок;
  • клавиатура банкоматов;
  • кнопки лифта;
  • автомобильный руль;
  • дверные ручки в общественных местах;
  • ручки тележек в супермаркете;
  • пульт от телевизора;
  • губки для мытья посуды.

Конечно, не всегда есть возможность вымыть руки водой с мылом - в таких случаях используй антибактериальные салфетки, либо же специальные карманные антисептики, которые сейчас можно найти едва ли не в каждом крупном супермаркете или аптеке. И старайся не касаться руками губ - это самый быстрый способ перенести инфекцию с повседневных вещей в организм.

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