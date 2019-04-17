Вещи, после которых обязательно нужно мыть руки

Новости шоу бизнеса: Самые грязные вещи в повседневной жизни, после которых обязательно нужно мыть руки.

Это очень важно, поскольку большинство болезнетворных бактерий обитает именно на поверхности привычных нам вещей.

После каких предметов обязательно нужно мыть руки:

деньги;

мобильный телефон;

ручки сумок;

клавиатура банкоматов;

кнопки лифта;

автомобильный руль;

дверные ручки в общественных местах;

ручки тележек в супермаркете;

пульт от телевизора;

губки для мытья посуды.

Конечно, не всегда есть возможность вымыть руки водой с мылом - в таких случаях используй антибактериальные салфетки, либо же специальные карманные антисептики, которые сейчас можно найти едва ли не в каждом крупном супермаркете или аптеке. И старайся не касаться руками губ - это самый быстрый способ перенести инфекцию с повседневных вещей в организм.