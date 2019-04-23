Стало известно, как именно холестерин влияет на наше здоровье

Новости шоу бизнеса: Закупоренные бляшками артерии лишают сердце и мозг достаточного притока крови.

От показателей холестерина зависит здоровье сердечно-сосудистой системы.

Болезни коронарных артерий. Из-за повышенного уровня так называемого "плохого" холестерина (липопротеидов низкой плотности) в артериях формируются атеросклеротические бляшки. В результате, артерии сужаются, что вызывает боли в груди и увеличивает риск инфарктов.

Инсульты. Отложения бляшек в артериях уменьшают приток крови к мозгу. В какой-то момент бляшки могут вовсе заблокировать доступ крови, образовывая тромб. А именно это приводит к развитию ишемического инсульта, являющегося наиболее распространенным.

Повышенное артериальное давление. Сужающиеся артерии оказывают дополнительную нагрузку на сердце, которому необходимо с большей силой прокачивать кровь по организму. Это приводит к скачкам артериального давления.

Болезнь периферических сосудов. Данная болезнь развивается за пределами мозга и сердца. Отложение бляшек на стенках артерий вызывают проблемы с циркуляцией крови в нижних конечностях, что грозит серьезным ухудшением качества жизни. В некоторых случаях болезнь периферических артерий может приводить даже к ампутациям.