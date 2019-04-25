Врачи назвали продукты, которые ускоряют старение кожи

Новости шоу бизнеса: Эти продукты негативно отражаются на здоровье кожи.

Регулярное употребление этих продуктов замедляет производство белков и провоцирует воспаление, что негативно сказывается на здоровье кожи.

Сахар

Лора Филиппова, авторитетный украинский диетолог, рассказывая о вреде сахара, заявила, что он способствует разрушению коллагена – белка, обеспечивающего коже ровность, гладкость и упругость.

Соль

Специалисты напоминают, что чрезмерное употребление соли (больше 2 300 мг в день), может вызывать отечность.

Кофеин

Регулярный утренний кофе не только взбодрит тебя, но и "подарит" мелкие морщинки на лице.

Алкоголь

Злоупотребление алкогольными напитками может стать причиной ранних морщин, поскольку спиртное вызывает обезвоживание, делающее кожу сухой и тусклой, склонной к высыпаниям.

Обгоревшие кусочки пищи

Помни, что употребление в пищу подгорелых кусочков еды провоцирует воспалительные процессы и повреждению коллагена, с которыми связано ускоренное старение кожи.