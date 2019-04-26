Скачать
Пятница, 26.04.2019
Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
Парубий рассказал, когда подпишут языковый закон
Парубий рассказал, когда подпишут языковый закон
Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020
Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020
Джамала поздравила любимого со второй годовщиной свадьбы
Джамала поздравила любимого со второй годовщиной свадьбы

Медики рассказали, к чему приводит неправильное питание

Медики рассказали, к чему приводит неправильное питание
12:20 Сегодня Телеграф planet-today.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Очень часто не правильное питание, плохое качество продуктов или, вовсе их недостаток, отрицательно влияют на наше здоровье.

В медицинском журнале The Lancet опубликованы результаты масштабного исследования о влиянии неправильного питания на продолжительность жизни человека. По данным статистики, лишь в 2017 году в результате неправильного питания умерли около 11 000 000 человек во всем мире.

Авторы исследования утверждают, что именно плохое питание является причиной развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, сахарного диабета. По утверждениям ученых наибольший вред организм получает не во время употребления сладостей и трансжиров, а при отсутствии в рационе питания полезных продуктов, фруктов, продуктов из цельного зерна, орехов. Глобальное исследование проводилось при участии жителей из 195 государств на протяжении 27 лет.

Медики назвали самую опасную для желудка кашу

Выяснилось, что человек меньше всего ест орехи, семена, молочные продукты и цельные зерна. Во всем мире люди употребляют орехи и зерна лишь в объеме 12% от рекомендованной нормы. А подслащенных напитков, наоборот, в 10 раз больше. Как оказалось, нет ни одного государства, где бы абсолютно соблюдались рекомендованные нормативы питания. Хотя в регионах Центральной Азии жители могут похвастаться достаточным количеством овощей на своем столе.

Одно ясно точно: человек еще очень далек от правильного питания. Большое влияние на это оказывает экономика стран. Диетологи же придерживаются мнения, что в принимаемой пище более важно употребление здоровых продуктов, а не исключение вредных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Советы медиков, Неправельное питание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
03 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
04 Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов
Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Шарлиз Терон показала свои стройные ножки
Шарлиз Терон показала свои стройные ножки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь