Медики рассказали, к чему приводит неправильное питание

Новости шоу бизнеса: Очень часто не правильное питание, плохое качество продуктов или, вовсе их недостаток, отрицательно влияют на наше здоровье.

В медицинском журнале The Lancet опубликованы результаты масштабного исследования о влиянии неправильного питания на продолжительность жизни человека. По данным статистики, лишь в 2017 году в результате неправильного питания умерли около 11 000 000 человек во всем мире.

Авторы исследования утверждают, что именно плохое питание является причиной развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, сахарного диабета. По утверждениям ученых наибольший вред организм получает не во время употребления сладостей и трансжиров, а при отсутствии в рационе питания полезных продуктов, фруктов, продуктов из цельного зерна, орехов. Глобальное исследование проводилось при участии жителей из 195 государств на протяжении 27 лет.

Выяснилось, что человек меньше всего ест орехи, семена, молочные продукты и цельные зерна. Во всем мире люди употребляют орехи и зерна лишь в объеме 12% от рекомендованной нормы. А подслащенных напитков, наоборот, в 10 раз больше. Как оказалось, нет ни одного государства, где бы абсолютно соблюдались рекомендованные нормативы питания. Хотя в регионах Центральной Азии жители могут похвастаться достаточным количеством овощей на своем столе.

Одно ясно точно: человек еще очень далек от правильного питания. Большое влияние на это оказывает экономика стран. Диетологи же придерживаются мнения, что в принимаемой пище более важно употребление здоровых продуктов, а не исключение вредных.